Lilu gonosz akcióba kezdett, arcátlanul lázítja a magyar fiatalokat

Philip szavai nagy megdöbbenést keltettek. Az RTL műsorvezetőjének viselkedése számunkra, itt a nemzeti oldalon nem volt meglepő, hiszen tudtuk jól, hogy Lilu már akkor is a baloldal szekerét tolta. Azonban az a kínos tény, hogy a műsorvezető társa, kollégája ellen fordult, semmiképpen nem vet rá jó fényt. Azzal, hogy ez a történet kiderült végre, az igazságos, haladó gondolkodású, elfogadó, jóemberkedő álarc végérvényesen a porba hullott.

Sok mindent elárult Liluról az is, hogy részt vett Pressman legutóbbi vacsoráján is, ahol a nagykövet úr már nem is rejtette véka alá a céljait sem, hiszen a meghívottakat prominens szövetségeseinek és szószólóknak nevezte a posztjában.

Lilu most sem hazudtolta meg magát, olcsó, demagóg dumával lázított, mert a célja világos és egyértelmű: káosz teremtése a rend helyett.

Borítókép: Lilu (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!