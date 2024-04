Rákay Philip egy régi titkot tárt fel, kiderült, hogy Lilu a politikai szerepvállalása miatt rúgatta ki a zenetévétől

– Életem egyik legnagyobb pillanata volt a 2002-es Kossuth téri nagygyűlés. Minden pillanata megvan, egy elképesztő eufória lengte be azt a napot – idézte fel a 22 évvel ezelőtti eseményeket Rákay Philip, aki Fiala János KeljFelJancsi című talk-show-jának vendégeként vallott őszintén arról, miért is kellett elhagynia a zenecsatornát több mint két évtizede.

A médiaszakember emlékeztetett: miután 2002 áprilisában négy év Fidesz-kormányzást követően a választások két fordulója között a kormányzópárt nagygyűlést tartott, az eseménynek Rákay Philip volt a műsorvezetője. A műsorban úgy fogalmazott: semmiért nem adná oda azt a napot, függetlenül attól, hogy azután az élete egészen más irányba terelődött a politikai szerepvállalása miatt.

A műsorvezető idézte Philip egy korábbi felszólalását is, amelyben arról beszélt: „Egyik igen jól ismert, ma is népszerű műsorvezető társam összehívta a zenetévé vezetőségét, fellázítva ellenem szinte a teljes stábot, számon kérve a vezérigazgatót, hogy miért nem rúgnak ki azonnal, mert állítólag őt is nácizzák miattam.”

– Ki volt ez? – tette fel a kérdést Fiala János, amire Rákay Philip úgy felelt: – Lilu.

Arra a kérdésre, hogy gondolt-e arra, hogy a 2002-es fellépése után retorziók érhetik, a médiaszakember kifejtette: – 2002-ben a Fidesznek nem volt médiája, és a magyar médiavilág irányítói nem a Fidesszel értettek egyet, és akkor most finoman fogalmaztam. Pontosan tudtam, hogy ez nem marad következmények nélkül. Felhívtak telefonon médiában dolgozó fontos emberek, akik azt mondták:

amíg ők pozícióban lesznek, addig én portás sem leszek

– fogalmazott Rákay Philip, majd hozzátette, a közeli kollégái is mind ellene fordultak.

Borítókép: Rákay Philip (Forrás: Facebook)