A mobilok korlátozásával javul az iskolai teljesítmény

– A szocializáció és a közösségi nevelés, ezáltal pedig az iskolai munka lesz a mobiltelefonok iskolai korlátozásának a nagy nyertese – mondta a lapunknak adott interjúban Nánay Mihály, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Karának rektori megbízottja. Úgy folytatta, különösen a koronavírus-járvány idején derült ki, hogy a közösségi nevelés – amit az online világ erőteljesen ront – legalább annyira fontos, mint a szakmai kompetenciák fejlesztése.

Nánay Mihály, az NKE Nemeskürty István Tanárképző Karának rektori megbízottja (Fotó: Mirkó István)

Életszerű szabályozás

Kiemelte: előfordulnak olyan kellemetlen események is, mint például amikor nem kívánt felvételek készülnek az iskolában, digitális bullyingra használják az okoseszközöket, vagy egyszerűen csak a tanórai figyelem megbomlását idézik elő, ekkor tanórák sokaságán zajlik mindenféle digitális asztal alatti tevékenység. – A leglényegesebbnek a korlátozás közösségi elemét tartom, hogy a diákok a szünetben ne a különböző videókat nézzék, hanem inkább egymással töltsék az idejüket, akár az iskolaudvaron.

Abban nyugodtan bízhatunk, hogy az iskolák az új rendelet életszerű szabályozását fogják a gyakorlatba ültetni

– jelentette ki.

A NKE tanárképzőjének középiskolában tanító rektori megbízottja azt tapasztalta, hogy a többség egyetért a mobiltelefonok korlátozásának elvével, ugyanakkor a digitális eszközök hasznosak lehetnek az oktatásban. A nagy állami programok alapján kiosztott laptopokat vagy tableteket lehet használni, de akár a telefonokat is vissza lehet adni a diákoknak, ha a tanár jelzi, hogy szükség van rájuk egy órai tananyag oktatásához. – A korlátozás arra is jó alkalom, hogy átgondoljuk, valóban szükséges-e az adott digitális eszköz az óránkra, vagy analóg módszerekkel is meg lehet tanítani ugyanazt a tananyagot – vélekedett.

Nagyfokú autonómia az iskoláknak

Nánay Mihály emlékeztetett:

az új rendelet szerint az iskolai házirendekben kell szabályozni a mobiltelefonok használatát, így az iskolák abban nagyfokú autonómiát kapnak, hogy ehhez milyen következményeket társítanak.

Rengeteg olyan tanintézmény van, főleg általános iskola, ahol már régebb óta beszedik a mobilokat, ennek eddig nem volt meg a jogszabályi háttere. – A tantestületek ismerik legjobban a saját körülményeiket, ha pedig ehhez további infrastruktúra biztosítása szükséges, a fenntartóknak kell ez ügyben segíteniük. A következő időszak tesztidőszak is lesz, amikor meglátják, hogy milyen nehézségek és váratlan helyzetek adódhatnak, ezekhez kell majd igazítani a szabályaikat, tehát nyilván lesz egy „tanulási, alkalmazkodási időszak” – mondta.

A teljes interjú a Magyar Nemzet 2024. augusztus 29-i, csütörtöki nyomtatott kiadásában olvasható.