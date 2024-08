Több száz középiskolából kitiltják a mobiltelefonokat ősztől Franciaországban

Kétszáz középiskolában tiltják meg a 15 év alatti diákoknak a mobiltelefonok használatát ősztől Franciaországban – írja a Guardian. A lap szerint mindezt kísérleti jelleggel teszik, és ha sikeres lesz, az összes iskolára kiterjeszthetik majd a tiltást. Az érintett intézményekben a gyerekeknek a tesztidőszak alatt még az iskola bejáratánál le kell adniuk a telefonjaikat.

Az országban korábban már volt ezzel kapcsolatos törekvés, hogy korlátozzák az okostelefonok használatát az oktatási intézményekben, ám a 2018-ban bevezetett törvény még nem kötelezte a gyerekeket arra, hogy le is adják a készülékeiket. Az oktatási miniszter, Nicole Belloubet szerint fontos, hogy úgynevezett digitális szünetet biztosítsanak a gyerekeknek.

A tiltást azzal indokolják, hogy a kormány által felállított bizottság nemrég aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a gyerekek túlzott képernyőhasználata káros hatással van egészségükre és fejlődésükre.

Egy márciusban közzétett 140 oldalas jelentésben kifejtik, hogy a digitális eszközök negatív hatása ma már megkérdőjelezhetetlen, negatívan befolyásolja az alvást, a mozgást, a túlzott képernyőidő növeli a túlsúly és az elhízás, valamint az ebből adódó betegségek kockázatát. Megjegyzik, az okostelefonok és más digitális technológiák „túlzott” használata nemcsak a gyerekeknek, hanem a társadalomnak és a civilizációnak is káros.

A jelentésben azt javasolják, hogy a gyerekek 11 éves korukig egyáltalán ne használjanak mobilt, de később is csak internetkapcsolat nélkül. Ami a 13 és 15 éves kor közöttieket illeti, a szakemberek úgy találják, az internethasználattal nincs baj, de a közösségi média használata ebben a korosztályban sem vezet jóra.

Servane Mouton, a bizottságban dolgozó neurológus és neurofiziológus arra is felhívta a figyelmet, hogy három év alatti gyermekek egyáltalán ne legyenek kitéve digitális eszközöknek, amelyek „nem szükségesek a gyermek egészséges fejlődéséhez”.

Hatéves korig egy gyermeknek nincs szüksége digitális eszközre a fejlesztéshez

– jelentette ki, majd hozzátette: újra meg kell tanítanunk a szülőket arra, hogyan játsszanak gyermekeikkel.

Magyarországon korlátozás jön az új tanévtől

Hazánkban is megszületett néhány hete a döntés, hogy a szeptemberben induló tanévtől tilos lesz a mobiltelefonok használata az iskolákban. Az okoseszközök korlátozását nem véletlenül vezetik be, a szakemberek álláspontja itt is egybehangzó: a túlzott képernyőhasználat visszafordíthatatlan károkat okoz a gyerekek mentális és testi egészségében.

Az elmúlt években megszámlálhatatlan kutatás igyekezett feltárni, hogy mitől nőtt meg a Z generációban a depresszió mértéke, az önsértés és az öngyilkosságok száma, miért romlott az értelmi és érzelmi intelligenciája a fiatal generációknak. Ma már egyre több kutatás bizonyítja, hogy a felsorolt problémákért legnagyobb mértékben az okoseszközök tehetők felelőssé.

Hal Melinda és Pöltl Ákos, a Mathias Corvinus Collegium szakemberei szerint fontos, hogy ne csak elfogadjuk, de értsük is a törvény szükségességét. Arra a kérdésre, hogy a szabályozás pozitív hatásai hol mutatkoznak meg, illetve hogyan lehet majd mérni, a két kutató azt felelte, a változás minden területen látványos lesz majd.

– Hazánkban is több intézmény döntött már amellett az elmúlt években, hogy kitiltja az okostelefonokat az iskolapadból. A szabályozás hatása pedig minden várakozásukat felülmúlta: megnőtt a kognitív teljesítés, vagyis sokkal jobban ment a tanulás, jobb eredményeket értek el a gyerekek, de érezhető javulás volt a személyes kapcsolatokban is, újra a diákok beszélgetésétől zengett az épület – mutattak rá, hozzátéve, hogy a szabályozás nemcsak a kognitív és érzelmi funkciók növelésében, hanem az internetes zaklatás csökkentésében is segíteni fog.