László Imre szerint politikai ügyet akarnak csinálni az újbudai pedofilbotrányból + videó

Nem hibázott az óvodavezető az újbudai pedofilbotrányban – állítja László Imre, a XI. kerület DK-s polgármestere. Mint ismert, még év elején derült ki, hogy a Szivárvány óvoda egyik pedagógiai asszisztense szexuális visszaélést követhetett el akár több óvodással szemben is a munkahelyén. Az ügyben nyomozás folyik, a gyanúsítottat az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben őrzik. Az ügy előzményéhez tartozik, hogy legalább egy óvónő jelezte az igazgatónak, hogy a férfi gyanúsan viselkedik, ennek ellenére az óvodavezető semmit nem tett. Rendőrségi nyomozás mellett önkormányzati vizsgálat is indult az ügyben. A baloldali városvezetés szerint azonban nem hibázott az óvoda vezetője. Sőt, a vizsgálat idejére felfüggesztett igazgatót az önkormányzat azóta vissza is helyezte pozíciójába. Csakhogy ezt követően lelkiismereti okokból felmondott az az óvónő, aki jelezte a férfi gyanús viselkedését, sőt úgy tudjuk, rajta kívül többen is. Ezek után több szülő kivette a gyerekét az óvodából, és azt gondolják, hogy politikai síkra terelték az ügyet László Imréék.

A szülők szerint tehát a polgármester viszi bele a politikát az ügybe, László Imre szerint viszont éppen hogy mások teszik ezt.

A DK-s polgármester azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy „Egy olyan embert, aki nem hibás a kialakult történetért, nem lehet büntetni.” Hozzátette azt is, hogy az, hogy a szülőkben kialakult egy bizonytalanság, azt csak a politika erősítette tovább indokolatlanul. Ugyanakkor az igazgatót, akinek jelezték a férfi gyanús viselkedését, még most is mentegeti. Majd azt fejtegette, hogy nem kíván azoknak a pártjára állni, akik tudatosan az emberek kárára feszítik a hangulatot.