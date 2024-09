Lecsapott a Boris ciklon, kedden tetőzhet a Duna a fővárosnál + videó

A Boris ciklon gyors változása megnehezíti a csapadékmennyiség előrejelzését, a vízügy ennek ellenére nagy erőkkel folytatja a felkészülést az érkező árhullámok elleni védekezésre – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF).

Az átvonuló ciklon miatt folytatódott a rendkívül csapadékos időjárás, elsősorban az Alpok keleti és a Kárpát-medence nyugati, illetve északi részén, és még nincs vége az esőzésnek. A ciklon mozgása továbbra is nagyon változó, a hozzá tartozó csapadéksávok között szárazabb területek is előfordulnak,

emiatt nagyon nehéz meghatározni, hol és mennyi eső fog még esni.

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban rendkívül nagy mennyiségű, 50-220 milliméter csapadékra kell számítani Magyarországon, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában.

A Duna felső részvízgyűjtőire az elmúlt 24 órában több esett, mint a korábbi számítások mutatták. Az aktuális meteorológiai előrejelzés szerint az eddig várt csapadékmennyiséghez képest a Felső-Duna, az Inn, a Traun, az Enns vízgyűjtőjén valamivel több, míg a Lajtán, a Morván, a Rábán, a Vágon, a Murán és a Dráván kevesebb csapadékra lehet számítani.

A Duna Budapestig tartó szakaszán a harmadfok szintje fölötti vízállás, a Lajtán és a Rábán akár a legmagasabb valaha mért vízszintet megközelítő, a Murán a harmadfok, a Dráván Drávaszabolcsnál pedig az első fok szintje körüli tetőzés várható.

Budapestnél az alsó rakpartok szintjét várhatóan kedden érheti el a vízszint.

A kialakult helyzet miatt a vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse folytatja az országban zajló árvízvédelmi tevékenységek összehangolását. A vízügy munkatársai folyamatosan figyelik az előrejelzéseket, és az aktuális adatokhoz igazítják a felkészülést, elsősorban a Duna és Lajta mentén.

A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy pénteken Orbán Viktor is megnézte az árvízvédelmi felkészülést és szakemberekkel is egyeztetett. Akkor a miniszterelnök azt mondta:

Felkészültünk!

A Magyar Honvédség is készen áll, hogy segítsen az árvíz elleni védekezésben. Péntek reggel aktivizálták az árvízvédelmi feladatok végrehajtásában részt vevő csoportokat, és már meg is kezdték a gyakorlásokat.

Az Útinform közlése szerint az előrejelzések alapján elsősorban az ország dunántúli területein várható nagy mennyiségű csapadék szombaton és vasárnap is, melyet helyenként viharos, akár óránként 100 kilométer feletti széllökések is kísérhetnek. Továbbá a Duna vízgyűjtő területein lehulló csapadék miatt árvízi készültség is érvényben van a folyó magyarországi szakaszán. Ezek miatt arra kérik a közlekedőket, hogy a viharos szél és csapadékos időjárási körülmények között fokozott óvatossággal, a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek.