A viharok nehezítik a közlekedést, lezárások kezdődnek az M0-snál

Az előrejelzések szerint elsősorban az ország dunántúli területein nagy mennyiségű csapadék várható szombaton és vasárnap is, amelyet helyenként viharos, akár óránként 100 kilométer feletti széllökések is kísérhetnek. A Duna vízgyűjtő területein lehulló csapadék miatt árvízi készültség is érvényben van a folyó magyarországi szakaszán. Kérik a közlekedőket, hogy a viharos szél és csapadékos időjárási körülmények között fokozott óvatossággal, a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek – figyelmeztet az Útinform.

Az M1-es autópályán, Mosonmagyaróvár térségében a Budapest felé vezető oldalon összeütközött egy személygépjármű és egy teherautó. A Moson pihenő felhajtó ágát foglalják el a sérült járművek.

Szintén az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, a Nagyszentjános–Bőny csomópont előtt baleset történt. A 101-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás hat-hét kilométeres.

Pécs belterületén, a 6-os főút és a Jókai utca kereszteződésében két személygépjármű karambolozott. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.

A 8-as főúton Devecser és Somlóvásárhely között két személygépjármű egy vaddisznót gázolt. A 94-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett, váltakozó irányban halad.

Ugyancsak a 8-as főúton, Ajka térségében két személygépjármű összeütközött. A 80-as kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni Ajka–Úrkút–Szentgál települések felé lehet.

A 61-es főúton Kapospula után két személygépjármű ütközött össze. A 96-os kilométernél félpályás lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.

Az M1–M0 csomópontban hídfelújítási és aszfaltozási munkálatok miatt jelentős, csomóponti zárásokkal járó korlátozásokra kell számítani szombattól október végéig:

Az M0-s felől jövők az M1-es autópályára és az 1-es főútra is át tudnak hajtani, a szembejövő forgalmat viszont megtiltották. Ez azt jelenti, hogy az 1-es főútról nem lehet felhajtani az M0-sra sem Biatorbágy, sem Budapest felől. Aki tehát az M1-es autópályára tart Hegyeshalom irányába, autózzon tovább az 1-es főúton, és a Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül hajtson fel az autópályára.

Aki az 1-es főúton érkezik Győr felől és az M0-s felé szeretne továbbmenni, már korábban a biatorbágyi csomópontban hajtson fel az M1-es autópályára, és onnan közelítse meg az M0-st.

Ugyanerre terelik az 1-es főúton Budapest felől jövőket is. A biatorbágyi csomópontig kell elmenniük, és ott visszafordulva érhető el az autópálya főváros felé vezető oldala, majd az M0-s autóút.

Az M1-es autópályán a főváros felől érkezők az M0-s autóutat szintén a biatorbágyi felhajtón át érhetik el. Ez azt jelenti, hogy az M1-es autópályáról a 15-ös kilométernél lévő Tópark csomópontban ki kell hajtani az 1-es főútra, onnan pedig Biatorbágynál tudnak felhajtani a pályára, majd az M0-sra.

Az M1-es autópályán a Győr felől érkezők nem tudnak lehajtani az 1-es számú főútra az M0-s csomópontban. Számukra a lehajtás a Sasfészek-tó pihenőnél vagy Törökbálintnál lehetséges.

Az M1-es autópályán a Tatabánya Centrum csomópontban felújítási munkák kezdődtek. Lezárták a csomópontot, így jelenleg egyik irányból sem le-, sem felhajtani nem lehet az autópályára. Helyette az 56-os kilométernél lévő Tatabánya-Óváros csomópont használható.