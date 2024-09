Lezárják az alsó rakpartot hétfőn a fővárosban

A Duna vízszintjének gyors emelkedése miatt szeptember 16-án, hétfőn szükséges lesz az alsó rakpartok lezárása. Erre figyelemmel szeptember 14-én, szombaton 0 órától tilos lesz a megállás az alsó rakpartokon – bukkant rá a Mandiner a főpolgármester bejegyzésére.

Hozzáfűzte, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság várhatóan szeptember 15-én, vasárnap délutántól, a még az alsó rakparton parkoló autókat elszállítja, amelyről a mai naptól a parkoló autók szélvédőjén kétnyelvű tájékoztatást helyez el.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy szerdára másodfokú, a jövő hétvégére harmadfokú árvízvédelmi készültséget is elrendelhetnek a fővárosban, ez alapján a Duna vízállása akár a 800 méter is meghaladhatja.