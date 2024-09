Megszületett az ítélet a bulinegyedben ész nélkül tomboló fiatalemberek ügyében + videó

A vádirat lényege szerint egy 22 és egy 23 éves férfi együtt szórakozott és italozott a VII. kerületben, 2022. január 8-ról 9-re virradóan. Találkoztak egy barátjukkal, és éppen a Dob utcából indultak volna haza, várták a taxijukat. A közelükben tartózkodott a harmadik vádlott – egy 31 éves férfi –, aki szintén ittas volt, és ok nélkül sértegette a két huszonévest, ami miatt szóváltás alakult ki közöttük. Időközben megérkezett a taxi, így a két fiatalabb vádlott és barátjuk a kocsi felé indult. Mivel azonban a 31 éves vádlott folytatta a sértegetést, a két huszonéves visszament hozzá, hogy elégtételt vegyen a viselkedéséért.

A 22 éves férfi hevesen gesztikulálva, fenyegetően szidalmazni kezdte a 31 évest, a 23 éves pedig meglökte és kis erővel meg is ütötte, majd elindult a taxi felé. A megütött ekkor a még ott álló 22 évesre támadt, aki a kihívást elfogadva többször visszaütött, miközben az egyik kezét előre nyújtotta, hogy távol tartsa magától őt. Ezt észlelve a 23 éves is visszafordult és bekapcsolódott a verekedésbe, amely során a 31 éves egyszer el is esett, de, mikor felhúzták, folytatódott a küzdelem.