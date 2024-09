Jelentősen nőttek a bérek a kórházakban és sokat fejlődtek az intézmények is

Orbán Viktor a kötcsei pikniken felidézte, hogy 2010-től jelentősen emelkedtek az orvosi bérek, nyolcezer orvossal több van, mint korábban, illetve azt is jelezte, hogy évről évre egyre több kórházi részleg lett klimatizált. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy van még teendő a területen.

Velkey György János a Növekedés.hu-nak elmondta, hogy szerinte is számottevő bérfejlesztés ment végbe az egészségügyben az elmúlt években, aminek jelentős hozadéka, hogy az orvosi státusz sokkal inkább élhetőbb pozícióvá vált a jelenlegi bérezés mellett. A Magyar Kórházszövetség elnöke hozzátette: az orvosi bér vonatkozásában vannak olyan kisebb kérdések és szabályozások, amelyekkel kapcsolatban van még tennivaló.

Szerinte jó alapot teremtett az ápolói életpályának, hogy a bérek ezen a területen bár lassabb ütemben, de felzárkóznak, az idei évben már ezek is nagymértékben javultak.

Ezzel párhuzamosan a hálapénz is eltűnt,

ami jelentősen emelte az egész folyamat szabályozhatóságát is. Azonban nem szabad itt megállni, rengeteg a tennivaló a bérfejlesztés és az életpályamodellek tekintetében, de ez egy valóban látható, nagyon fontos eredmény – hangsúlyozta Velkey György János.

A kórházaink jelentős átalakuláson esnek át a tulajdonosi-fenntartói szerkezet tekintetében

– hangsúlyozta a Magyar Kórházszövetség elnöke. Az ebből adódó operatív változások a mindennapokat is befolyásolják. Sok minden akadozva halad vagy épülőben van, annak minden gyerekbetegségével és kezdetleges eredményével – mondta. – Ez az átalakulás éppen egybeesett az idei nyár mindannyiunkra nézve kijózanító hatásával.

Az elmúlt években jelentős energetikai, klimatizálási és fűtési korszerűsítés ment végbe a rendszereinkben.

– hangsúlyozta. Hozzátette: azonban azt is látják, hogy ennek az üteme gyorsítást és nagyon erős odafigyelést igényel.

– Idén nyáron rengeteg fejlesztés történt, ezeknek az eredménye azonban jövőre érik majd be. Most mindannyiunknak a téli fűtési szezonra kell figyelnie, hogy azok a rendszerek, amelyek a megfelelő komfortot biztosítják, készen legyenek. Mindeközben a jövő nyárra is fel kell készülnünk – mondta Velkey György János.