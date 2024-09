Több szülő is kivette gyermekét a pedofilügyben érintett óvodából a XI. kerületben, megrendült a bizalom + videó

Év eleje óta nem csitul a botrány a DK-s László Imre vezette XI. kerület Szivárvány Óvodája körül. Ekkor derült ki, hogy egy pedagógiai asszisztens fotókat készített a rá bízott gyerekekről, szülői elmondások szerint pedig olyan is előfordult, hogy igencsak félreérthető helyzetben volt az ölében gyermek. A rendőrség azóta is nyomozást folytat, a gyanúsítottat az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben őrzik. Ezzel egy időben az önkormányzat is belső vizsgálatot indított.

Kiderült, hogy az egyik óvónő már korábban jelezte az intézményvezetőnek, hogy a pedagógiai asszisztens gyanúsan viselkedik a gyerekekkel. Az igazgató azonban semmit nem tett, az önkormányzat vizsgálata pedig azt állapította meg, hogy nem hibázott semmiben.

A vizsgálat idejére az intézményvezetőt felmentették a munkavégzés alól, csakhogy a közelmúltban visszahelyezték László Imréék. Az esetet jelző óvónő viszont lelkiismereti okokból felmondott, ugyanis képtelen együtt dolgozni ezek után az igazgatóval.