Bayer Zsolt nem fogta vissza magát, nagyon kiosztotta Magyar Pétert

Valójában az lebeg Magyar Péter szeme előtt, hogy „megkaphasson minden nőt”, ahogy ezt már ki is fejtette, továbbá hogy soha, semmiért ne lehessen felelősségre vonni – mondta Bayer Zsolt, lapunk állandó publicistája a Mandinernek. Az újságíró szerint Magyar Péter egy pszichopata, akinek nem szabad a hatalom közelébe sem kerülnie, mert ha ez bekövetkezne, attól Isten óvja Magyarországot! Magyar annyira politikus, mint Banga páter vagy Marosán „Buci” Gyuri volt.

Bayer Zsolt úgy fogalmazott: .

Magyar lehallgatta a feleségét, majd azzal zsarolta, ami önmagában elegendő lenne ahhoz, hogy szurokban és tollban hempergetve takarítsák ki a közéletből, és azóta nem csinált mást, csak hazudott mindenben.

Továbbá abból áll a „politikája”, hogy készüljenek róla megfelelő fényképek és videók, amelyeken tovább hazudozhat, legyen szó árvízvédelemről vagy strasbourgi „vitáról”. – Ez az alak az igazi, tőről metszett moral insanity. Erkölcsi értelemben annyira még soha nem mentünk le a gödör aljára, mint amennyire Magyar Péterrel lementünk– jelentette ki.

A publicista hangsúlyozta: Magyar most a mentelmi jogáért hajlandó bármit megtenni a brüsszeli tartótisztjeinek, és ha hatalomra kerülne, akkor ugyanígy a túlélésért tenne meg nekik mindent. Ő nem egy tudatos hazaáruló, mert ahhoz szüksége volna bátorságra.

– Ez az alak egy gyáva senki,

aki ezért vállal és vállalna el mindent és bármit, valamint azért, hogy végre bebizonyítsa, ő is valaki. Rettenetes komplexusait és közülük is a legpusztítóbbat, a kisebbségi komplexusát gyógyítgatja most azzal, hogy politikust játszik – vélekedett.

Márki-Zay Péterrel is hasonló volt a forgatókönyv

Bayer Zsolt emlékeztetett: nem volt az olyan régen, amikor azt lehetett olvasni, hogy Márki-Zay Péter lőtávolságra van a Fidesztől. 2021 őszén az általa vezetett ellenzéki összefogás a felmérések szerint négy százalékkal meg is előzte a kormánypártokat, a most szoros állást mérő Závecz „csupán” tíz százalékpontot tévedett a választás előtti utolsó mérésében. A Fidesz–KDNP pedig eddigi legjobb eredményét érte el 2022 áprilisában, jött az újabb kétharmad.

A szókimondó publicista hozzátette: megérne egy mélylélektani elemzést, hogy van egy szavazóbázis ebben az országban, amelynek a jelek szerint már teljesen mindegy, hogy ki, csak ne Orbán Viktor legyen a kormányfő. Ezért ideig-óráig bárkire hajlandók akár rajongással tekinteni, és menni mögötte.

– Szerintem ha holnap Magyar Péterről filmfelvételek kerülnének elő, amin óvodás kisfiúkkal fajtalankodik, még azt is megmagyaráznák, mondván, az nem is olyan nagy probléma, meg nem is úgy volt igazából. Rémisztő

– vélekedett Bayer Zsolt.