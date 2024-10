Gépkarabélyt ragadott Kispest baloldali polgármestere

Nem aprózta el Gajda Péter, amikor a lőtéren járt. A baloldali összefogás polgármestere egy igazán komoly fegyvert vett a kezébe, amiről egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

A XIX. kerület botrányoktól sem mentes polgármestere egy M4-es gépkarabéllyal lőtt, ami korunk egyik legismertebb automata fegyvere.

Az M16-oson alapuló, de AR–15 alapú fegyver különböző változatait a világ számos országában használja a hadsereg rendszeresített fegyverként. De civil felhasználásra is kifejezetten népszerű lett. Magyarországon is előszeretettel használják többek között a honvédség különleges erői, de a lőterek élménylövészetein, valamint a sportlövészek körében is kedvelt, mivel az AR–15 kialakítású fegyverek az egyik legelőnyösebben használhatóak.

Az a baloldali polgármester videójából nem derül ki, hogy ő élménylövészeten vagy sportlövészedzésen vett-e részt, de a „mesteremmel” feliratból sejteni lehet, hogy inkább edzésről beszélhetünk Gajda Péter esetében.

Fotó: Képernyőfelvétel

A fegyver az 5,56×45 mm NATO vagy a .223 kaliberű lőszert tüzeli.

Egy ilyen lőszernek darabja közel ötszáz forint vagy akár még több is lehet,

attól függően, hol vesszük és milyen minőségű lőszert vásárolunk.

Egy olyan lőtéren, mint ahol a baloldali polgármester járt, bárki foghat a kezébe fegyver, mivel az ilyen lőterek tartanak élménylövészetet és sportlövészeknek edzéseket is. Az élménylövészetek esetében akár már nagyjából 10 ezer forint befizetésétől tudunk lőni különböző fegyverekkel, de természetesen határ a csillagos ég, a legnagyobb „klasszikus” csomagok közel 100 ezer forintba is kerülhetnek, de egyes helyeken személyre szabott csomagot és árat lehet kapni, attól függően, hogy mivel is akarunk lőni. Azonban aki igazán komoly mennyiséget – főleg rendszeresen – akar lőni, annak már

érdemesebb a sportlövészet mellett dönteni,

mivel jelentősen olcsóbb hosszú távon, mint az élménylövészet.