Ma még élvezhetjük a napos időt, de holnaptól kiadós csapadék érkezik

Csípősen indul a nap kedden, október elsejére végérvényesen is beköszöntött az ősz, hőmérő szála országszerte inkább a nulla fokhoz közelít. A HungaroMet tájékoztatása szerint a délelőtt folyamán lassú melegedésnek indul az idő és a nap is kisüt majd, de az örömünk nem tart majd soká, nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, délután pedig meg is vastagszik a fátyolfelhőzet.

Csapadék kedden nem várható és a déli, majd délkeleti irányú szél is többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.

Kedden a napos időt fokozatosan válták fel a felhők Forrás: HungaroMet

Szerdától jelentős változás érkezik

A keddi napos időt érdemes kiélvezni, mert szerdától jelentős változás jön az időjárásunkban: az előrejelzés szerint a magasban már kedden nedvesebb levegő áramlik fölénk, de ekkor még inkább csak a fátyolfelhőzet vastagszik meg.

Szerdán viszont fölénk helyeződik a ciklon hullámzó frontrendszere, amellyel megérkezik a tartós eső is.

Leginkább az ország északnyugati, nyugati kétharmadát érintheti, főként az Észak-Dunántúlon igen nagy a valószínűsége a területi átlagban is kiadós, 10 mm-t meghaladó mennyiségnek, míg a Tiszántúlt a nap folyamán még inkább csak kis mértékben érintheti a csapadékrendszer.

A frontzóna déli ágán kialakuló mediterrán ciklonok csütörtökön és pénteken hazánk időjárására is hatást gyakorolnak: noha pontos pályájukkal kapcsolatban még sok a kérdőjel, a kiadós, 10 mm-t meghaladó csapadék valószínűsége az ország nagy részén számottevő ezekben a napokban is.