Kihelyezett frakcióülést tart holnaptól a Fidesz–KDNP

Október 13–14. között tartják meg Esztergomban a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülését – tudta meg lapunk a Fidesz frakciójától. Mint ismert, az aktuális parlamenti ülésszak előtt a kormánypártok kihelyezett frakcióülésen vitatják meg az elkövetkezendő időszak kihívásait.

A parlament őszi ülésszaka szeptember 30-án kezdődött, azonban a szeptember 25–26. között, Esztergomba tervezett frakcióülés az árvízi helyzet miatt elmaradt. A tanácskozás első napján

hagyományosan Orbán Viktor miniszterelnök szokott zárt körben helyzetértékelést tartani,

a második napon pedig jellemzően sajtótájékoztatón számol be a történtekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. Ugyanakkor még nem dőlt el, hogy most is tartanak-e sajtótájékoztatót a frakcióvezetők.