Minden párt próbál profitálni a fővárosi káoszból

– Mindig azt mondom, hogy Emmanuel Macron francia államfő öt évig működtetett 300 embert a Nemzetgyűlésben ugyanúgy, ahogy Magyar Péter most irányítja a saját embereit – mondta lapunknak a Századvég politikai elemzési igazgatója. Kiszelly Zoltán emlékeztetett: 2017-ben, amikor Macron nyert az elnökválasztáson, a parlamenti választásra ugyanígy hirdetéssel gyűjtött össze több mint ötszáz embert.

A Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Ordas Eszter nyilván azért lett kijelölve, mert így övé a felelősség, tehát ő a villámhárító Magyar Péter előtt. Ha baj van, azért a nő lesz a felelős – mutatott rá az elemző. Szerinte jól látható, hogy a Tisza Párt képviselői nem nagyon járnak vitatkozni, nem nyilatkoznak, pont azért, mert ők csak végrehajtják, amit Magyar Péter vagy mások kitalálnak. Úgy látja, a fővárosi javaslatok és döntések elfogadását az határozza majd meg az elkövetkezendő időszakban, milyen egyezségre juthatnak a politikai szereplők Magyar Péterrel.

Biztos nekifutnak még egyszer a tárgyalásoknak. Az első indikátorunk, hogy lesz-e még egy limonádézás. Ha lesz, közelebb visz minket a kompromisszumhoz. Ha meg nem lesz, akkor nyilván nem lesz kompromisszum sem. Ez azonban a politikai szereplőknek egyáltalán nem rossz, mert így Magyar Péter továbbra is egy lépés távolságot tarthat a Fidesztől meg a DK-tól is

– magyarázta a szakértő. Hozzátette: mindenki jól jár azzal is, ha nincsen kompromisszum, mert mindenki tudja mutatni az arcélét. Vagyis rögzül a pártok önállósága, láthatósága. Ugyanakkor szimbolikus témáknál biztosra veszi, hogy együtt fognak szavazni a pártok. Kiszelly Zoltán szerint ilyen volt az állatvédelem vagy a BKK-rendészet kérdése is.

– Szentkirályi Alexandra is megmondta, hogy konstruktív ellenzékiség lesz, tehát egyfajta rugalmasság érvényesül majd a közgyűlésben. Ez pedig nem csak az ilyen pozitív témáknál lesz megfigyelhető, mint az állatotthon, hanem azokban az ügyekben is, amelyek nélkül nem működik a főváros – emelte ki Kiszelly Zoltán. Úgy látja, jelenleg a láthatóság megőrzésére törekednek a szereplők, ez most kezd kialakulni. Aztán minél nagyobb lesz a káosz, annál jobban örülnek majd a választók a megállapodásnak és annál inkább eltűnnek a zavarosban az átszavazások.

Mindeközben Karácsony Gergely igyekszik felülemelkedni a fővárosban kialakult átláthatatlan helyzeten. – Azért csinálja, mert nincs többsége. Ha nincs többség, akkor nincs kezdeményezési lehetősége sem, az alkuk pedig legtöbbször az ő rovására köttetnek. Hiszen minden jogkört, amit a képviselő-testület meg a bizottságok kapnak, tőle veszik el.

Tehát igazából Karácsony azért is hiperpasszív, mert nem tud mit ajánlani

– emelte ki Kiszelly Zoltán. Hozzátette: Karácsony nem a vita, hanem a kompromisszum része akar lenni, és csak a szép dolgokhoz kívánja adni a nevét.

– Vitézy Dávid megkapta a klímabizottságot, ami alatt bármit érthetünk. Vitézy szerintem már csak azért küzd, hogy kellő lehetőséget kapjon, egy-két projektjét meg tudja valósítani, és öt év múlva ezeket be tudja mutatni a választóknak – jelezte Kiszelly Zoltán. Szerinte mostanra kiderült, hogy Vitézy nem lesz főpolgármester-helyettes, éppen ezért kapott bizottsági elnöki funkciót.

Karácsony Gergely azért nem akarná Vitézyt főpolgármester-helyettesnek, mert akkor egy szemmagasságba kerülnének. Ebben az esetben a hiperpasszív Karácsony és a hiperaktív Vitézy közül öt év múlva már nem 294 szavazat lenne a különbség

– közölte a szakértő. Emlékeztetett: jogi akadálya nincsen Vitézy főpolgármester-helyettességének, de ahogy Kiss Ambrust kivették az egyenletből, úgy most Vitézyt is kivonták a tárgyalási alapból. A Tisza Párt pedig szerinte azért tart még ki Vitézy mellett, hogy majd kérhessenek valamit az elengedéséért cserébe.