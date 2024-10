Űrverseny újratöltve: ma indul útnak az amerikai űrmágnás második, emberi utazásra alkalmas rakétája

A Jeff Bezos alapította Blue Origin hétfőn mutatja be legújabb űrhajóját az NS–27 küldetés keretében – írja a Space.com. A New Shepard rakéta és a hozzá tartozó kapszula emberek nélküli rövid utat tesz meg a szuborbitális térségbe. Ez lesz az első küldetés ezzel a konkrét járművel. Az indítás a cég texasi bázisáról történik helyi idő szerint reggel 8 órakor – írják.

A New Shepard (Forrás: Space.com)

Az NS–27 küldetés során az új, emberi utazásra is alkalmas New Shepard jármű debütál, amely Booster 5 rakétafokozatból és a magyar Kármán Tódorról elnevezett RSS Kármán Line nevű kapszulából áll. A jármű új technológiai fejlesztésekkel és továbbfejlesztett újrafelhasználhatósági funkciókkal érkezik, valamint alkalmas tudományos eszközök szállítására is. Bár ezen a küldetésen nem repülnek emberek, 12 kutatási eszközt visz magával, köztük navigációs rendszereket, valamint két LIDAR érzékelőt, melyeket a Holdon való működésre terveztek – írják.

Az NS–27 a Blue Origin 27. New Shepard-küldetése, és az eddigi 26 küldetésből nyolc már emberekkel zajlott.

Az eseményt élőben is lehet követni: