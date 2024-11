Cseh Katalin Budapesten folytathatja az aknamunkát

Egy lengyel alapítású globalista platform Budapesten rendezi meg november 11-én a „Demokratikus rugalmasság – gyakorlati lépések a dezinformáció leküzdésére” című eseményét. A varsói központú Visegrad Insight az Európai Néppárthoz kötődő budapesti Robert Schuman Intézet részételével olyan előadókat hívott meg, mint Cseh Katalin, a Momentum volt európai parlamenti képviselője vagy Krekó Péter, a Soros György által támogatott Political Capital (PC) igazgatója. Szintén a Soros-világban kiképzett, a CEU-n tanult, majd a PC-nél, valamint több globalista NGO-nál – például a German Marshall Fundnál – is megfordult Takácsy Dorka, aki jelenleg az Euroatlanti Integrációs és Demokrácia Központ kutatója, a szakterülete pedig a dezinformáció. Felszólal majd a rendezvényen a Robert Schuman Intézet igazgatója, Berczeli Gábor is.

A Visegrad Insight honlapján meghirdetett esemény ismertetőjében úgy fogalmaznak: „Ez a panel az üzleti élet, a technológia, a civil társadalom és a média szakértőit ​​tömöríti, hogy megvitassák az EU által a dezinformáció elleni küzdelemben megtehető konkrét lépéseket, a szabályozási felügyelet fokozásától és a mesterséges intelligencia hasznosításától a pénzügyi átláthatóság előmozdításáig és a médiaműveltség előmozdításáig.”

A rendezvény témakörét tekintve több mint furcsa, hogy Cseh Katalin személyében egy olyan politikus lesz az egyik előadó, akit június 9-én a magyar választópolgárok a pártjával együtt kiszavaztak az Európai Parlamentből. Kétséges ugyanis, hogy a demokrácia és a korrekt tájékoztatás védelmében mennyire képes hitelesen szót emelni egy támogatottságát elvesztett párt bukott képviselője.

Az is visszatetsző, hogy éppen az a Cseh Katalin beszél majd a dezinformáció elleni küzdelemről, aki az elmúlt öt évben az EP-ben rendszeresen adott muníciót hamis információkkal vagy féligazságokra épülő alaptalan vádakkal a hazánkat támadó brüsszeli bürokratáknak. Nem ez az első olyan esemény, amelyre meghívták a momentumos politikust azok után, hogy a magyar választók már megvonták tőle és pártjától a bizalmat. Szeptember közepén a liberális Renew Europe nevű frakció ülésén tűnt fel Cseh Katalin, a Momentum másik kiszavazott ex EP-képviselőjével, Donáth Annával együtt.

Valerie Hayer, a Renew Europe francia frakcióvezetője az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében külön üdvözölte Donáth Annát és Cseh Katalint. A poszt azzal a felvezető gondolattal indult, hogy „a mi Európánk nem enged a demokrácia aláásására törekvő vezetőknek”, majd Hayer egykori kollégáit, a két momentumos politikust üdvözölte Strasbourgban, politikai családjuk körében.

A novemberi rendezvény házigazdájáról érdemes tudni, hogy saját honlapjuk bemutatkozó sorai szerint a Visegrad Insightot 2012-ben alapította a Res Publica Alapítvány – egy magát függetlennek nevező varsói agytröszt, a zászlóshajójával, a lengyel nyelvű Res Publica Nowa kiadvánnyal és az Új Európa 100-zal, a holnap vezetőinek hálózatával.

A Visegrad Insight neve korábban már feltűnt abban a cikksorozatban, amiben bemutattuk a Soros-hálózat befolyásgyakorlását a nemzetközi médiában. A Magyar Nemzet birtokába került hangfelvételen Andrej Nosko, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) korábbi igazgatója egyebek mellett arról számolt be, hogy több alkalommal is fizetett egy-egy újságírónak azért, hogy Soros György narratívájának megfelelően jelenítsék meg a különböző országokat a nemzetközi sajtóban.

Az egykori igazgató kitért arra is, hogyan hasznosíthatók azok az anyagok, amelyek nem férnek be a napi politikával foglalkozó olyan nemzetközi lapokba, mint a Politico vagy a Financial Times. Úgy vélte, ezeket a történeteket olyan magazinokban lehet elsütni, mint a New Europe, a Visegrad Insight vagy éppen a National Geographic. Kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy az adott sztori megragadja a lapok figyelmét, s ezért szerinte akár kreálni is lehet a hírértéket.

Ezek fényében különös érdeklődéssel várjuk, hogy az előttünk álló rendezvény előadói milyen gyakorlati lépéseket javasolnak majd a dezinformáció elleni harchoz.