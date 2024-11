Drogosoktól rettegnek több józsefvárosi társasházban

– Sorra adják el az emberek a József körúti lakásukat, mert elviselhetetlenné vált a drogprobléma a Blaha Lujza térhez közeli társasházakban, megoldás pedig nemhogy nem született, a helyzet egyre rosszabbá vált – mondta el lapunknak Gyurákovics Andrea, ferencvárosi önkormányzati képviselő, aki civil életében társasházakat kezel, többek között a József körúton is.

– Hiába szereltünk fel kamerát a lépcsőházba, szétszedték, széttépték a rácsot a szerhasználók.

Ott lövik be magukat, szippantják fel a cuccot, és nem tudunk mit kezdeni velük.

Az önkormányzattól pedig semmilyen megoldási javaslat nem érkezik, annyit javasolnak, hogy hívjuk ki a rendőrséget. Megtettük többször, de a lakók leszögezték, nem merik megtenni, mert félnek a drogosok haragjától – mondta el a társasházkezelő, aki a lakóközösséggel együtt tanácstalanul áll a probléma előtt, hiszen minden biztonsági intézkedésük csődöt mondott, még külön kapukódot is adtak a rendőröknek.

– A szerhasználók változatos hazugságokkal is próbálnak bejutni a társasházakba, például takarítónak mondják magukat. A lakók félnek, nem mindenki mer ellenállni, inkább beengedik a drogosokat, mint hogy bárkit bántsanak, hiszen sok a gyerekes család és idős ember is a társasházban – mondta el Gyurákovics Andrea. Pikó András baloldali polgármester a lakossági fórumokon rendre azt hangoztatja, hogy a drogkérdés rendőrségi hatáskör, az önkormányzat nem tehet semmit.

Weisz Gábor, aki szintén kezel József körúti házakat,

ugyanerről a problémáról számolt be, ő is megerősíti, hogy a lakók kezét ez ügyben elengedte az önkormányzat.

– Rendszeres a kapuk berúgása, az ajtó díszkazettáját is tönkretették. Rendszeres a rendőri jelenlét, a lakók rettegnek, az is rossz érzést kelt bennünk, hogy a rendőrség fegyverrel tör be a lépcsőházba egy-egy elfogás kapcsán. Az önkormányzat nem hunyhat szemet, nem tolhatja rá a problémát kizárólag a rendőrségre. Meg kell erősíteni a felhígult kerületi rendvédelmet és az állomány létszámát megnövelni. Alacsony létszámú állománnyal lehetetlen közbiztonságot teremteni, és a körzeti rendészeknek járniuk kellene a problémás társasházakat, hogy baj esetén egyből értesíthessék a rendőröket, ezt ne a lakóknak kelljen megtenni, mert félnek a megtorlástól.

Ehhez növelni kellene a körzeti rendészek létszámát és szoros együttműködésben kellene dolgozni a körzeti megbízottal is.

– A kerületi költségvetésben bőven van tartalék, csak politikai szándék kérdése, hogy a rendvédelemre több forrást fordítson az önkormányzat – mondta el Weisz Gábor társasházkezelő, aki hozzátette: az emberek nem érzik biztonságban magukat, sietnek haza és bezárkóznak az otthonukba. Sokszor a közös képviselőtől várják a megoldást, mert az önkormányzat másra mutogat, mint hogy kezelné a droghelyzetet például a Józsefvárosi Kábítószer-egyeztető Fórum keretein belül.