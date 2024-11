Kislányra omlott a vakolat egy józsefvárosi bérházban + videó

Katasztrofális állapotban vannak a józsefvárosi bérházak. Nemrég a Diószegi utcában történt baleset amiatt, mert a tulajdonos önkormányzat nem tartotta megfelelően karban az épületet.

Bár a bérlők már három-négy éve jelezték a baloldali városvezetésnek, hogy omlik a tető, nem történt semmi.

A jelek szerint még az sem hatotta meg Pikó András polgármestert, hogy jókora vakolatdarab esett a folyosón egy éppen iskolába induló kislányra – írja a Metropol.

A homlokzat potyog, elektromos vezetékek lógnak ki a kapualjban, maga a kapu pedig hol működik, hol nem a Diószegi utcai épületben.

A lakók legnagyobb gondja mégis a tetőről leomló vakolat, ami rá is esett egy tinédzser lányra

a Hírnyolc beszámolója szerint. A feldühödött bérlők ekkor elégelték meg Pikó Andrásék nemtörődömségét, hiszen már évek óta jelezték a balesetveszélyt a baloldali városvezetésnek, de mindig lerázták őket.

– Amikor a gyerekre esett a fal, betelt a pohár – mondta a kislány édesanyja, aki ismét betelefonált a polgármesteri hivatalba, és jelezte, hogy az épület most már életveszélyes. A lakókat meglepetésszerűen érte, hogy nem sokkal később munkások érkeztek.

– Összeszedték a törmeléket, és arra hivatkozva, hogy hamarosan visszatérnek megcsinálni a hibát, elmentek – mesélte az anyuka. Ennek már két-három hete, de azóta sem érkeztek vissza.

Csak körülbelül két hónap múlva ér rá elhárítani a balesetveszélyt a kerületi gyorsszolgálat, legalábbis ezt közölték Kecskeméti László fideszes képviselővel, amikor az után érdeklődött az önkormányzatnál, mikor hozzák rendbe az omladozó tetőt a bérházban.

– Jeleztem a gyorsszolgálatnak, a vagyongazdálkodási igazgatónak, valamint a polgármesternek is az áldatlan állapotot, illetve a vállalhatatlan időhúzást, de továbbra sem történt semmi annak ellenére, hogy a Diószegi utcai bérházban kisgyerekek vannak kitéve balesetveszélynek. Szerencsére most nem történt nagyobb baj, de ez bármikor bekövetkezhet. Főleg, hogy jön a rossz idő – mondta a Metropolnak Kecskeméti László. Hozzátette: nem kérnek sokat a lakók, csak azt, hogy az akut problémákat oldja meg a ház tulajdonosa, az önkormányzat.

A Magyar Nemzet már felhívta a figyelmet a józsefvárosi bérházak és társasházak állapotára. Mint írtuk,

egy régóta balesetveszélyes tűzfal felmondta a szolgálatot, és beomlott két helyen is a Szilágyi utcában.

A falból egy-egy jókora darab dőlt ki, a törmelék pedig az egyik lakóház előtt parkoló autóra, illetve a szomszédos épület tetejére zuhant, jelentős károkat okozva. Itt is csak a véletlenen múlt, hogy emberi életet nem követelt a pusztító téglahalmaz, szerencsére éppen nem volt járókelő az utcán.

Az épület ránézésre is borzasztó állapotú még a sok esetben lepusztult józsefvárosi viszonyok között is. Vakolat csak nyomokban látszik rajta, a téglák csálék, a fúga hiányos itt-ott, és a stukkók is leomlottak már. A ház régóta balesetveszélyes, a lakók folyamatosan dolgoznak a veszély elhárításán, de miután óriási költséget emészt fel a rossz állapotú épület, és saját pénzből végzik a munkálatokat, lassú a haladás.

Többször jelezték már a józsefvárosi önkormányzatnak, szerintük ugyanis évek óta aggodalomra ad okot nemcsak ott élni, hanem az épület előtt elhaladni is.

A Pikó András polgármester vezette önkormányzat azonban csak egyfajta minimummal segített rajtuk, azt is utófinanszírozással, tehát csak azután kapják vissza a pénzüket az önkormányzattól, miután kifizették a kispénzű lakók a megrendelt baleset-elhárítási munkát. Mindezt annak ellenére, hogy az önkormányzat 25 százalékban tulajdonos a házban.