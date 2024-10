Beomlott egy tűzfal Józsefvárosban, az utcára zuhantak a téglák + fotók

Durva baleset, óriási robaj rázta meg a Szilágyi utcát a napokban, miután egy régóta balesetveszélyes tűzfal felmondta a szolgálatot, és beomlott két helyen is – írja a Metropol.

A lap tájékoztatása szerint

a falból egy-egy jókora darab dőlt ki, a törmelék pedig az egyik lakóház előtt parkoló autóra, illetve a szomszédos épület tetejére zuhant,

jelentős károkat okozva.

Durva baleset: félő, hogy ha nem hárítják el azonnal a balesetveszélyt, a tűzfal tovább omlik (Fotó: Metropol/Olvasói felvétel)

Csak a véletlenen múlt, hogy emberi életet nem követelt a pusztító téglahalmaz, szerencsére éppen nem volt járókelő az utcán.

A ház lakói nem véletlenül akadtak ki az utcában, hiszen a rekordköltségvetéssel dolgozó józsefvárosi önkormányzat csak kisebb támogatással segítette őket.

Többször jelezték a lakók, hogy baj van

A lap szerint az épület ránézésre is borzasztó állapotú még a sok esetben lepusztult józsefvárosi viszonyok között is. Vakolat csak nyomokban látszik rajta, a téglák csálék, a fúga hiányos itt-ott, és a stukkók is leomlottak már.

A leomlott tűzfal a szomszédos műemlék jellegű épület tetőszerkezetében is kárt okozott (Fotó: Metropol/Olvasói felvétel)

A ház régóta balesetveszélyes, a lakók folyamatosan dolgoznak a veszély elhárításán, de miután óriási költséget emészt fel a rossz állapotú épület és saját pénzből végzik a munkálatokat, lassú a haladás.

Többször jelezték ezt a józsefvárosi önkormányzatnak, szerintük ugyanis már évek óta aggodalomra ad okot nemcsak ott élni, hanem az épület előtt elhaladni is.

A Pikó András polgármester vezette önkormányzat azonban csak egyfajta minimummal segített rajtuk, azt is utófinanszírozással, tehát miután kifizették a kispénzű lakók a megrendelt baleset-elhárítási munkát, csak utána kapják vissza a pénzüket az önkormányzattól. Mindezt annak ellenére, hogy az önkormányzat 25 százalékban tulajdonos a házban.

Ráadásul tavaly és idén is negyvenmilliárd forint feletti rekordköltségvetésből irányítják a kerületet. A baloldali városvezetés emellett körülbelül kétmilliárd forinttal visszavágta a kerületi társasházak támogatását fideszes elődeihez képest.