Kövér László: Magyarország továbbra is a béke, a biztonság és a normalitás szigete

Magyarország változatlanul a béke, a biztonság és a normalitás szigete a vészterhes világban – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ez évi ülésének résztvevői előtt szerda este, az Országház Vadásztermében mondott beszédében. – Amíg hazánknak nemzeti kormánya van, addig önök a külhonban mindig számíthatnak az anyaországra, Magyarország pedig mindig számít önökre – fogalmazott a házelnök.

A magyaroknak igazuk volt és van

Hangsúlyozta: Magyarországnak igaza volt és van abban, hogy az Európai Unió a béke, demokrácia és jólét tervéből nem válhat a háború, diktatúra és elszegényedés valóságává, mert nem ez az európai emberek érdeke. – Nekünk, magyaroknak igazunk volt és van abban, hogy a nyugati világban rendszerváltozásra van szükség, vagyis az emberek érdekei ellen fordított és az emberek mellőzésére épített politikai rendszert le kell váltani – tette hozzá Kövér László, kiemelve, hogy erre a rendszerváltozásra nyílt most esély az Egyesült Államokban, és hasonló rendszerváltozás érlelődik az Európai Unióban is. Ez az egyetlen esély arra, hogy a XXI. században a nyugati politika megújuljon, a nyugati alkotóerő ismét kibontakozhasson, és a Nyugat megőrizze történelmi súlyát és szerepét a világban –mondta.

Az Országgyűlés elnöke azt állította: Kossuth Lajos népeként igazunk volt, és van abban, hogy az Egyesült Államoktól Európán át Ausztráliáig, azaz a tágan vett nyugati világban napjainkban is változatlanul érvényes Kossuth Lajos 1852-ben megfogalmazott demokrácia-eszménye, amely szerint:

Mindent a népért és mindent a nép által. Semmit a népről a nép mellőzésével. Ez a demokrácia.

Kövér László utalt a Donald Trump ellen elkövetett sikertelen merényletre és felidézte, hogy az Egyesült Államok megválasztott elnöke győzelmi beszédében úgy fogalmazott: nem véletlenül kímélte meg az életemet Jézus. Ezek a szavak is erősítik bennünk, magyarokban a reményt, hogy a jövő január 20-án hivatalosan is elkezdődő amerikai politikai rendszerváltozás eredményes lesz, és nemcsak Amerika, hanem az egész világ javára fog válni. – Mindezen folyamatokban Magyarország, politikai erején felül teljesítve, mintaadó és cselekvő szövetségese a nyugati világ rendszerváltoztató erőinek – fűzte hozzá Kövér László, aki arra is emlékeztette hallgatóságát, hogy a magyar nemzeti politikának – jószerivel Mohács óta – mindig erejét meghaladó feladatokat kell elvégeznie. – Sikereink és néha tragédiába torkolló kudarcaink ma is arra figyelmeztetnek bennünket, hogy ne az erőnkhöz mért feladatért, hanem a feladatunkhoz mért erőért fohászkodjunk a történelem urához – fogalmazott a házelnök.

Szükség van a nemzeti egységre, nehéz év jön

Szerinte a nemzeti politikánk sikeres folytatásához a határokon belül és kívül élő magyar nemzet többségétől érkező erkölcsi és politikai támogatás elengedhetetlen. Azt hangsúlyozta: amíg nemzeti egységünket meg tudjuk őrizni, addig a nemzeti politikánk cselekvőképes marad, ezáltal Magyarország a jövőben is a béke, a biztonság és a normalitás otthona lesz a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő minden magyar ember számára.

Kövér László arról is szólt:

nehéz esztendő áll mögöttünk, talán még nehezebb előttünk, és a politikai nehézségeket tetézik az évről évre bekövetkező személyes veszteségek.

Ezek között említette Duray Miklóst, Répás Zsuzsannát, Pásztor Istvánt és a múlt hónapban elhunyt Potápi Árpádot is. A nemzetpolitikáért felelős államtitkárt úgy méltatta, hogy ő személyiségében megtestesítette a magyar nemzetpolitika lényegét: ha pénze nem is volt mindig mindenre, de mindenkihez mindig volt egy őszinte, jó szava. A résztvevőknek a házelnök bemutatta Potápi Árpád hivatali utódját, Nacsa Lőrincet.

A nagyvilág eseményeiről szólva Kövér László kiemelte: napjainkban Skandináviában a kormányok háborús felkészítő anyagokat osztogatnak a lakosságnak. Berlinben a rendőrfőkapitány tanácsokat ad a zsidó embereknek arra vonatkozóan, hogy merre ne járjanak a német fővárosban, ha jót akarnak maguknak. Az ukrán–orosz fronton pedig az elmúlt két évben százezrek vesztették az életüket, és levegőben lóg a harmadik világháború – tette hozzá.