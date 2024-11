Magyar Péter és a nyilvánosság, a sajtót marcona testőrök tartják távol + videó

Nagyon sok testőr vette körbe Magyar Pétert, ezért nagyon nehéz volt a közelébe férkőzni és kérdéseket feltenni neki – számolt be a Hír TV. A Tisza Párt elnöke mai körútjának egyik állomásán, Herenden a hátsó, gazdasági bejáraton ment be az eseményre, a másik állomáson, Balatonalmádiban pedig tiltakozók várták a főbejárat előtt.

Az újságírók és a riporterek Magyar Pétert a hét elején nyilvánosságra került hangfelvételről szerették volna kérdezni, amely a Tisza Párt pénzügyeiről szól, valamint arról is érdeklődtek, hogy a Tisza-rendezvényeket támogatja-e a magyargyűlölő Manfred Weber vezette Európai Néppárt, hiszen Magyar Péter országjárásán gyakran feltűnik Weber pártjának molinója. A Tisza Párt elnöke ez utóbbit tagadta. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez a molinó a mai Herenden és Balatonalmádiban tartott eseményen is feltűnt.

Mint arról lapunk hírt adott, egy szerkesztőségünkhöz küldött újabb hanganyag ismét Magyar Péter magatartását mutatja be, de ezúttal nem a Tisza Párt vezetőjének hangja hallható. A felvételen Radnai Márk, Magyar egyik legfontosabb embere, a párt alelnöke beszél, mégpedig arról, hogy a Tisza Pártban pénzügyi káosz uralkodott, és utal arra is: Magyar Péter testvére, Magyar Márton – ahogy korábban a Magyar által igazgatott állami cégekből, úgy – a pártból is pénzre tett szert.