Jövőre tovább drágulnak a fővárosi fürdők

– Inflációkövető, ötszázalékos áremeléssel nyitnak az új évben a fővárosi fürdők, amelyek egyre több napon üzemelnek telt házzal – mondta el Borosné Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója a Világgazdaságnak.

A jövő évi drágulás elmarad az idei drágulás ütemétől.

A történelmi fürdőkben, a Gellértben és a Széchenyiben a belépőjegyek 10-12 százalékkal drágultak 2024-ben, a Rudasban nyolc százalékot, a többi fürdőben és strandon pedig hat-hét százalékot emeltek a jegyárakon.

A belföldi vendégekre szabott bérletrendszert két éve megújították, már több mint háromezren vásároltak száz és kétszáz alkalmas, valamint éves bérletet.

Nagy siker a Zsigmondy-kártya is, amelynek forgalma három év alatt megduplázódott. Idén már 22 ezer darabot értékesítettek a történelmi fürdőkbe, azaz a Gellértbe, a Széchenyibe és a Rudasba több mint 60 százalékos árkedvezményt biztosító kártyát.

A budapesti történelmi fürdők bevételi rekordokkal zárják a 2024-es évet. A fürdők idén is terven felüli, mintegy ötmilliárd forintos eredményt hozhatnak az első tíz hónapban elért nettó 24 milliárd forintos bevétel alapján.

A profit valójában másfél milliárd forinttal több lenne, de a hatszorosára emelkedett víz- és csatornadíjat ki kellett gazdálkodnia a cégnek az egyéb költségek emelkedése mellett

– jegyezte meg Borosné Szűts Ildikó. A vezérigazgató hozzátette: ennek ellenére is sikerült 13,5 százalékos béremelést végrehajtaniuk, aminek köszönhetően a magasan képzett, illetve szakképzett dolgozókat meg tudja tartani a vállalat.

A fürdőfelújítások éve lesz 2025

A történelmi örökség megőrzése a társaság számára kiemelt felelősség. A budapesti történelmi fürdőkben komoly felújításokat terveznek a következő évre, évekre. A beruházási program fő elemei a Gellért fürdő, a Rác fürdő és a Széchenyi fürdő termálrésze lesz.

A tervek szerint 2025-ben döntés születhet a Gellért fürdő teljes körű felújításáról is, összehangoltan a szálloda rekonstrukciójával

– hangsúlyozta a vezérigazgató. Hozzátette: a jövő évben várható a Széchenyi termál részlegének födém és műszaki felújítása is.

Karácsonykor is nyitva tartanak a fürdők

A margitszigeti Palatinus strandon először három évvel ezelőtt megnyílt Lumina Park már az első évben Budapest egyik legnépszerűbb attrakciójává vált. A fényparkban idén filmekből és könyvekből jól ismert illusztris meseszereplőket és történeteiket nézhetik meg az érdeklődők. A Lumina Park – december 24-ét kivéve – karácsonyi időszakban is nyitva lesz, és egészen jövő márciusig várja az érdeklődőket minden nap sötétedéstől 21 óráig.

A budapesti fürdők az ünnepek alatt is látogathatók, a történelmi fürdők – Széchenyi, Gellért, Rudas és Lukács – még december 24-én is, bár rövidített nyitvatartással (13 óráig), illetve 25-én is, majd 26-tól minden fürdő üzemel.

Január első hetéig ünnepi árakon válthatók jegyek.

A Rudasban szilveszteri parti, illetve exkluzív szilveszteri vacsora programmal lehet az évet zárni, január 1-jén pedig a Hangover Day segít a bulit kipihenni, ilyen a Széchenyiben is lesz.