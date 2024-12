Kritikus időszak következik a hajléktalanságban élők számára

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász minden évben nagyobb figyelmet fordít a hajléktalan emberekre a hideg időben. De a rászorulók és a szegények számára is számos módon igyekeznek segítséget nyújtani télen. Az Index szerint az országban 64 befogadóintézmény működik és szükség esetén újabb szükségszállásokat is megnyitnak, hogy az otthontalanok biztonságban átvészelhessék a téli krízisidőszakot.

Bár a meteorológusok előrejelzései szerint idén enyhe télre számíthatunk és januárban is csak néhány napra lesz fagypont alatt a hőmérséklet, a hideg minden télen kihívás elé állítja a hajléktalanokat, és a róluk gondoskodó karitatív szervezeteket.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ezért a téli krízisidőszakban, november 1. és március 31. között intenzív szolgálatot lát el. Az intézmények meghosszabbított nyitvatartással várják a rászorulókat, a fővárosban és a regionális központokban pedig diszpécser szolgálat működik, ahol a kihűléssel fenyegetett emberekről lehet bejelentést tenni.

Aláhúzták: a téli időszakban férőhelyhiány miatt senkit nem küldenek el a Máltai Szeretetszolgálat intézményei.

Abban az esetben, ha a szálláshelyek megtelnének, újabb és újabb szükségszállásokat nyitnak meg. Emellett Budapesten a 06-1-338- 4186-os telefonszámon reggel 8 órától éjjel 2 óráig érhető el az ügyeletes diszpécserük, a területi szolgálatuk telefonszámai pedig ide kattintva érhetők el.

A szervezet arra kéri az embereket, mindenképp hívják őket, ha az utcán lévő hajléktalan ember segítséget kér tőlük, ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (nedves ruházat, földön fekvés takaró, karton, vagy polifoam nélkül, kihűlés, fagyás, kiszáradás), ha a környezetükben élő hajléktalan ember a megszokottól eltérően viselkedik (például nem kel fel a megszokott időben, vagy egész nap fekszik).

Ilyenkor a földön fekvő embernek akár az élete is múlhat azon, hogy odamegy-e hozzá egy járókelő segíteni vagy sem

– fogalmazott az Indexnek Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országszerte összesen 64, hajléktalan embereket ellátó intézményt üzemeltet. A fővárosban a budai oldalon felelnek a hajléktalanellátásért.

Ebben az időszakban az utcai gondozó szolgálatuk munkatársai intenzívebben vannak jelen: több alkalommal, meleg takaróval, meleg teával keresik fel a közterületen élőket. Minden, a felajánlott segítséget elfogadó hajléktalan emberről gondoskodnak, és szükség esetén a Máltai Szeretetszolgálat országos központjának épületét is megnyitják a leghidegebb hetekben.

Szabados Edina, a Katolikus Karitász kommunikációs referense az Indexnek elmondta, hogy a téli fűtési szezon két dolgot jelent a nehezebb körülmények között élőknek: magasabb rezsiszámlákat a megemelkedett fűtési költségek miatt és azt, hogy emiatt kevesebb jut élelemre.

Éppen ezért egész évben az öngondoskodás felé tereljük a kerttel rendelkező rászorulókat, akik jó termést követően így télire is tudnak eltenni zöldséget, gyümölcsöt. Novembertől pedig tartósélelmiszer-gyűjtéseket szerveznek önkénteseink és kollégáink, hogy a téli hónapokban kioszthassák ezeket, amikor a szegénységben élők leginkább megszorulnak

– magyarázta a referens, hozzátéve, hogy a Karitász munkatársai ebben az időszakban azt is felmérik, kinek nincs semmilyen fűtőberendezése, és ha szükséges, kályhát és tűzifát visznek a támogatott családoknak és egyedülállóknak. Emellett a hajléktalanságban élőkre is fokozottabban figyelnek, tea- és szendvicsjáratokat indítanak, és a melegételosztások, azaz „szeretetvendégségek” száma is sokkal magasabb ilyenkor.