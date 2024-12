Meccs lefújva: tűzoltók és mentők is érkeztek a helyszínre

Félbeszakították a kedd esti meccset a Bolyai János Gimnáziumban, mert a szülők és a játékosok is szúrós szagú anyagtól kezdtek köhögni. Gázszivárgás gyanúja miatt mindenki kiment az udvarra, ahová a mentők és a katasztrófavédelem is kiszállt, és műszeres méréseket végzett – írja a Baaon.hu.

A kecskeméti Sebességmérés/útinform nevű Facebook-csoportban jelent meg egy bejegyzés kedd este, hogy rengeteg tűzoltó és mentő érkezett a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumhoz. A hozzászólásokban leírták, hogy 17.45-kor kezdődött egy meccs az iskolában, és körülbelül húsz perc múlva a szülők elkezdtek köhögni, majd a játékosok is.

Ahogy kimentek a folyosóra, még jobban érezték az irritáló szúrós szagot, amitől még jobban köhögtek, ezért felmerült a gázszivárgás gyanúja.

A játékosok, szülők és a bírók is az udvarra mentek, majd jöttek a mentők és a tűzoltók. A mentősök mindenkit egyesével megvizsgáltak és oxigénszaturációt is mértek, szerencsére mindenki jól volt, és hazamehetett – olvasható az egyik részletes hozzászólásban, több kommentelő is azt találgatta, hogy vajon gázszivárgás történt-e?

A katasztrófavédelem is megszólalt a gázszivárgás gyanújáról

A lap telefonon kereste Kovács Andrea tűzoltó főhadnagyot, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét, aki elmondta: a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat műszeres mérést végzett az esetlegesen jelenlévő vegyi anyagok kimutatására,

de szerencsére a mérés negatív eredménnyel zárult, így a gázszivárgás is kizárható.

