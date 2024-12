Megtalálták az eltűnt háromgyermekes édesapa holttestét

Vasárnap, december 15-én megtalálták az egy hete eltűnt családapa holttestét. Utoljára azt lehetett tudni a férfiről, hogy bedrogozott állapotban átment az édesanyjához, akivel hosszan beszélgetett, majd átadta neki az autóját, valamint azt, hogy telefonját a szomszédba hajította, így nem tudta őt elérni senki – közölte a Bors.

A portálnak az édesapa felesége elmondta, hogy a férfi többször is megpróbálta már eldobni az életét, ezért már rögtön a legrosszabbtól tartott, ami végül be is igazolódott.

A december 8-án eltűnt salgótarjáni férfinak már csak a holttestét találták meg.

Az özvegy virrasztást szervez elhunyt hitvese emlékére.