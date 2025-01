Alig van víz a Körösökben, Kárpátalján áradnak a folyók + videó

Meghökkentően alacsony a vízállás több Békés vármegyei folyószakaszon is, a Körös olyan részeire is be lehet sétálni, amelyeket máskor víz borít – írja a Békés vármegyei hírportál.

Lúczi Gergely, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) igazgatója kifejtette: a jelenség oka, hogy 2024 második felétől jelentős csapadékhiány figyelhető meg mind igazgatóságuk működési területén, mind a Körösök romániai vízgyűjtőjén. A vízügyi igazgatóság területén

a csapadékhiány 2024-ben a sokévi, húszéves átlaghoz képest 176,2 milliméter,

a Körösök romániai vízgyűjtőjén 228,7 milliméter.

A fenti adatokból látható, hogy a Körösök vidéke jelentős vízhiánnyal küzd, melyen a duzzasztók üzemeltetése valamelyest enyhít a mederben tározott víz mennyiségével.

A békésszentandrási és a gyulai duzzasztó jégmentes időszakban is üzemel, azonban télen a körösladányi és a békési duzzasztó nem működik. Ebben az időszakban tudják elvégezni az egész év során felmerülő karbantartási munkálatokat.

A jelenleg megfigyelhető kisvizes állapotokat, például Szanazugban is a csapadékhiány és a duzzasztók téli üzemrendje együttesen okozza.

Emelkedik a vízszint Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ a térség folyóinak vízszintemelkedésére figyelmeztetett kedden.

Az előrejelzések szerint csütörtökig a kárpátaljai folyók vízszintje fél-másfél méterrel emelkedhet.

Árvíz egyelőre nem fenyegeti a térséget – írja a Kárpátalja.ma.