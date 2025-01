Amfetamint, marihuánát, ecstasyt és kokaint is árult a kecskeméti díler, most jól ráfizethet

Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki nagy mennyiségben értékesített amfetamint, marihuánát, ecstasyt és kokaint Kecskeméten; a férfi mellett a vádlottak padjára kerül az élettársa, az egyik beszállítója és három vevője is.

A főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, hogy a vádlott 2022 márciusától kezdett kábítószert árulni ismerőseinek. A férfi öt telefonszámot használt, és a rendeléseknél a kábítószerek fajtáit és a rendelt mennyiségeket különböző álnevekkel illette,

így lett az amfetaminból „fehér”,

az ecstasyból „pöttyös labda”,

a marihuánából „zöld póló”

és a kokainból „kóla”.

Egyik vevője nemcsak saját fogyasztásra, hanem forgalomba hozatalra is vásárolt kábítószereket. A két vádlott megállapodott abban, hogy a sikeresebb értékesítés érdekében együttműködnek. Tíz hónap alatt 77 találkozójuk volt, amelyek során csaknem

négymillió forint és több mint egy kilogrammnyi marihuána, több tucatnyi ecstasy tabletta, 176 gramm amfetamin és némi kokain cserélt gazdát.

– A vevő emellett más forrásból kristályt is vásárolt, és annak értékesítésével is foglalkozott. A férfi a másik két vevőjének – az ügy további két vádlottjának – amfetamint és marihuánát értékesített, az értékesítésbe a férfi élettársa – az ügy női vádlottja – is bekapcsolódott, aki a párja kérésére több alkalommal is adott át drogot és vett át vételárat – írták.

A főügyészség a férfit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel, a drog eladásával is foglalkozó vevőjét bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelemmel és új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, a másik két vevőjét kábítószer-birtoklással, az élettársát kábítószer-kereskedelemmel, míg a hatodik vádlottat kábítószer-kereskedelem kísérletével és kábítószer-birtoklással vádolja. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Prexels)