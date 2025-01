Deák Dániel: Orbán Viktornak jó, Magyar Péternek rossz hír érkezett

A minimálbér reálértéke 29 százalékkal emelkedik és az a terv, hogy a minimálbér elérje az átlagbér felét. De szintén most kapják majd kézhez például a tanárok is a megemelt bérüket, amely húsz százalékot is meghaladó mértékben nőtt januártól. Ehhez egy állami beruházási »bumm« is kapcsolódik: 2025-ben összesen háromszáz új beruházás indul Magyarországon, amelyek összértéke 8100 milliárd forint, ebből 2025-ben 450 milliárd forint meg is érkezik a gazdaságba