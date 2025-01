Menczer Tamás: Jó hír! Repülőrajt. A rossz hír meg az, hogy a túloldalon hazudnak… + videó

– És van még a Demján-program is. Pont a minap külügyminiszter úrral adtunk át egy beruházást az én választókerületemben, Pátyon, egy cukrász manufaktúra bővítését. Egy fantasztikus magyar családi vállalkozás, Kemenes cukrászda, pazar család, pazar sütemények, minden pazar, egy kiváló család, ahol egy beruházás történt. Egy magyar család, és arról beszéltünk, hogy ugye sokszor a fény a nagyberuházásokra irányul. Mercedes, BMW, BYD, stb. És ez helyes is, mert ezek is húzzák a magyar gazdaságot, és egy csomó beszállítóval dolgoznak, munkahelyet teremtenek, adót fizetnek, stb. De a magyar munkavállalók, ha jól emlékszem a statisztikai tudásomra, nagyjából 75 százaléka a magyar kkv-knál dolgozik, és ez a program nekik szól.