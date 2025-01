Életre kelt a mém: Jakab Péter segítene Magyar Péternek

Nagy eredményt ért el szilveszteri követelésével Magyar Péter. A Tisza elnökének még új év első napján nyílt levelet írt Jakab Péter, aki ismét felajánlotta segítségét ellenzéki politikustársának. Jakab Péter együttműködést és egy esetleges újabb ellenzéki összefogást szorgalmazott, ugyanis szerinte a Fidesz–KDNP leváltásának ez az egyetlen módja – írta az Index.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, Magyar Péter előre hozott választásokat követelt újévi beszédében, csakúgy, mint a manapság már mérhetetlenül gyenge támogatottsággal rendelkező Nép Pártján nevű szervezet elnöke, aki korábban a parlament feloszlatása mellett új választások kiírását is követelte. Jakab Péter ezen felbuzdulva ajánlotta fel segítségét Magyar Péternek.

A Nép Pártján elnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter a beszédében ugyanazt követelte, mint korábban ő, majd felhívta rá a figyelmét, hogy az előre hozott választásokhoz először is fel kell oszlatni a parlamentet. Ezután pedig rátért a lényegre.

Jakab Péter társulna

A Nép Pártján elnöke a levelében több kérdést is intézett Magyar Péterhez: Most, hogy megváltozott az álláspontja, újra kérdezem: Hajlandó-e végre együttműködni velem az előre hozott választásért? – Azért, hogy az új választást ne csak kiharcoljuk, de meg is tudjuk nyerni, hajlandó-e megváltoztatni az álláspontját az ellenzéki összefogásról is? – olvasható a levélben.

Magyar Péter ezidáig nem reagált a megkeresésre.

Már Jakab bejelentkezése előtt mém lett Magyarból

Apáti Bence, a Patrióta YouTube-csatorna influenszere közösségi oldalán már korábban párhuzamot vont Jakab Péter és Magyar Péter között, előrevetítve, hogy csak idő kérdése, hogy Magyar is parizerrel pózoljon.