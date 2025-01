Magyar Nemzet Jard – Létezik tökéletes bűntény? + videó

A nyomozók és a pszichológus munkája csak a módszerekben különbözik, mindannyian az elkövető kilétét és a bűntett indokát keresik – fejtette ki Gál Sándor. Kitanics Márk tapasztalataira hagyatkozva elmondta azt is, hogy az elkövetők jobban bíznak egy pszichológusban, jobban megnyílnak előtte, mint például a nyomozók előtt. Ugyanakkor két vendégünk kifejtette azt is, hogy az elkövetők minden esetben szeretik jó színben feltüntetni magukat, de ma már hiába próbálkoznak átveréssel, ez nem megy. A BRFK Életvédelmi osztályának vezetője szerint a nyomozók elhivatottsága és kitartó munkája meghozza az eredményeket, de soha nem hagyják abba a tanulást, új módszereket vesznek át például az FBI-tól is.

A kihallgatásokkal kapcsolatban műsorvezető kollégánk – aki bűnügyi riporter is egyben – megemlítette, amikor Gál Sándort látta egy lépcsőházban úgy „megforgatni” egy tanút, hogy az illető köpni, nyelni nem tudott. Szakértőink sorozatgyilkosokkal, hirtelen felindulásból elkövetett életellenes elkövetőkön túl paranoid személyekkel is ültek már szemben.

Olyan esetekről is beszámoltak, amikor az elkövetőt és a sértettet semmi sem kötötte össze, a bűncselekmény indíték nélkül történt meg az utcán vagy éppen egy sikátorban. Műsorunkban abból sem csináltak titkot, hogyan kapták el a gyilkost, egy kétszáz fős háztömb egyik lakóját, aki a téli mínuszokban egy hajléktalant öntött le egy vödör vízzel, aki reggelre ettől életét vesztette. Folyamatban lévő ügyekről is kaphatnak részleges információkat, de ami a lényeg, tíz éve nincs a BRFK-nál felderítetlen életellenes bűncselekmény. Nézzék adásunkat, nagyon megéri!