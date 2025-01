Magyar Nemzet Középpont – Már kft.-je is van a tiszásoknak, Karácsonyék „araboznak” és fúrják a Grand Budapestet + videó

Valamiből el kell tartani a Tisza Pártot, ami jelenleg csak egy „one man show”, talán ezért is alapították meg az Árad a Tisza Kft.-t, amiről annyit tudni, hogy konferenciák szervezésével és termékbemutatókkal is foglalkozik majd. Erről is elmondták véleményüket a Középpont című podcastműsorunkban vendégeink, György-Horváth Zsuzsa műsorvezető, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) alapító tagja és Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese Futó Boglárka kolléganőnknek. De az sem maradt ki a belpolitikai csomagból, hogy Karácsony Gergely főpolgármester és balliberális cimborái éppen úgy támadják a rákosrendezői beruházást, mint annak idején a Liget-projectet.

Mondhatni, a Tisza Párt bedarálta a teljes ellenzéket, de vezetőjük, aki egy személyben tolja az Orbán-ellenes szónoklatokat, politikai hasznot remélhet azzal, hogy beültek az Európai Néppártba. Ezért húzódhat Magyar Péter mentelmi ügye, amit köztörvényes bűncselekmény miatt kértek ki a magyar hatóságok. Manfred Webernek szüksége van a tiszás EP-képviselők szavazataira, és mivel személyes bosszú is fűti Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatban, ezért jelentette ki, hogy „Magyar a jövő”. Műsorunk vendégei erre az álláspontra jutottak a kérdésben. A párthoz kötődő új kft.-vel kapcsolatban megjegyezték, vélhetően valahol el kell majd „rendezni” a támogatásokat, ugyanis egy pártot fenn kell tartani, ami nem olcsó. Így lehet egyszerűen eltüntetni a külföldi támogatásokat, amire korábban már láttunk példákat hazánkban, amikor alapítványokhoz és kvázi más jellegű civil szervezetekhez érkezett euró, dollár és font olyan mennyiségben és kötegelve, amelyeket „mikroadományoknak” semmiképpen sem nevezhetünk – fogalmaztak.

Központi téma volt a műsorban Rákosrendező ügye is. Vendégeink itt sem fogták vissza magukat, elmondták, ha valamiféle jó és az országnak is hasznos beruházás kerül képbe, ami eszébe sem jutott a balliberális oldalnak, azonnal igyekeznek megvétózni azt. Karácsony Gergely és haverjai most a Grand Budapest ellen tiltakoznak mondvacsinált okokkal. A főpolgármester zöldvárosközpontot akar, de mivel a városvezetésnek csak az első részlet kifizetésére lenne pénze, szintén beruházókkal fejleszthetne azon a Rákosrendezőn, amit szinte meg sem láttak az elmúlt évtizedben. Vendégeink szerint ez a kommunikáció ugyanaz, amit a Liget-projekt idején használtak, amikor tüntetéseket szerveztek, hazudtak a fák kivágásáról és elvbarátaik a munkagépekre is felmásztak, hogy akadályozzák a munkát. A Grand Budapest arab befektetőjével kapcsolatban is fellázadtak Karácsonyék, akik eddig a migránsokat simogatták, most már az ő személyére is egy ellenségképet vetítettek ki.

Borítókép: György-Horváth Zsuzsa, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) alapító tagja, Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese és Futó Boglárka műsorvezető (Fotó: Képernyőkép)