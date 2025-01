Rendkívüli bejelentést jelentett be Magyar Péter, és nem jelentett be semmit

A Tisza Párt vezére újabb és újabb elméletekkel áll elő, hogy a kormányt hibáztathassa, de a rendőrség a bizonyítékok alapján folytat nyomozást,

Magyar Péter állításait pedig visszautasította.

Magyar Péter mindezek után az esti rendkívüli tájékoztatóján gyakorlatilag megismételte korábbi vádjait, amelyekkel továbbra is a magyar rendőrséget és áttételesen a kormányt is támadja. Szerinte „az állam nem működik, és az emberek félnek az ellenőrizetlenül elengedett embercsempészek miatt, akik veszélyt jelentenek rájuk”.

Az ellenzéki pártelnök ismételten felhozta a mentőszolgálat informatikai rendszerének meghibásodását, a gazdasági visszaesést, és követelte, hogy Orbán Viktor szakítsa meg szabadságát, térjen haza, és vállalja a felelősséget az ország helyzetéért. A Tisza Párt vezetője megismételte korábbi képtelen ötletét: írjanak ki előre hozott választásokat.

Magyar Péter állításait a hétvégi baleset miatt felvetődött felelősség kérdésében Rétvári Bence belügyi államtitkár és Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is álhírnek minősítette. Az ellenzéki politikus egyenesen a kormányt hibáztatta, amiért egy ámokfutó autós a XXII. kerületben súlyos balesetet okozott, és elmenekült a helyszínről.

A tegnapi nap folyamán Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc politikai haszonszerzés céljával, egymással versenyt hazudtak a hétfős család napokban történt sajnálatos balesetével kapcsolatban, veszélyeztetve ezzel az ügyben zajló nyomozás eredményességét. Egy rendőrségi vizsgálatból nem lehet álhíreket terjeszteni és azzal megtéveszteni a magyar embereket. Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter álhírekkel hergeli a közvéleményt, a szír repülő után most újabb orbitális hazugsággal veszélyezteti az ország biztonságát. Így jutott a Tisza Párt a szír gépeltérítéstől a moldáv autós ámokfutásáig. Ez felháborító! Itt az ideje, hogy Magyar Péter vállalja a felelősséget a nyilvánosságot megtévesztő hazugságaiért

– mutatott rá Rétvári Bence.