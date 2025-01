Somogyi András is beállt álhírt terjeszteni Magyar Péter mellé + videó

Somogyi András is azt állítja, hogy az Orbán Viktor által a börtönből kiengedett moldáv bűnöző okozta a napokban történt autóbalesetet – számolt be a a Hír TV. A baloldali humorista a közösségi oldalán azzal élcelődött: nem is ő kritizálta a miniszterelnököt, hanem az ikertestvére.

A Magyar Nemzet már beszámolt arról, hogy az év elején egy rendőrök elől menekülő Audi S8-as egy piros lámpa miatt álló autónak ütközött, amelyben heten, köztük gyerekek sérültek meg. A baleset okozója elmenekült a helyszínről.

A BRFK közlekedésrendészeti főosztálya elfogatóparancsot adott ki az Audit az akkor rendelkezésre álló adatok szerint vezető férfi ellen. Megállapították, hogy a körözött moldáv állampolgár kiutasítás hatálya alatt áll, a nyomozás adatai szerint

a baleset időpontjában és jelenleg is Moldovában tartózkodik.

Az eljárás újabb információi szerint a balesetet az eddig keresett férfira a megszólalásig hasonlító bátyja okozhatta, aki testvére adatait használva jelentkezett be egy fővárosi szállodába a balesetet megelőzően.

A rendőrségi tájékoztatást újabb bizonyítékok is alátámasztották, a rendelkezésre álló információk ellenére viszont Magyar Péter továbbra is azt az álhírt terjeszti, hogy az embercsempészés miatt kiutasított férfi okozta a balesetet.

A Tisza Párt elnökének hiába megalapozatlanok az érvei, Somogyi András most is támogatja Magyar Pétert. Emlékezetes, a baloldali humorista akkor is sokakat megbotránkoztatott, amikor egy videójában Orbán Viktor indiai útját kommentálta.

Somogyi András „felcsúti sz…rtartálynak”, „felcsúti maláriának”, „bazalt arcú, szotyiköpködő telepi trógernek” nevezte a magyar miniszterelnököt. A felvételen még azt is kijelentette, Orbán Viktort azért „szeretik Indiában”, mert „nemcsak a tehén, hanem a patkány is szent állat”.