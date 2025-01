Somogyi András gusztustalan, fékevesztett kirohanásával végleg kiírta magát a közéletből

A fékezhetetlen agyvelejű humorzsák, Somogyi András a közélet pöcegödrébe zuhant és el is süllyedt benne végérvényesen. Legfrissebb videójában olyan gusztustalan, alpári stílusban beszélt a magyar miniszterelnökről, ami még a baloldalon is kiverte a biztosítékot. Csak azért írom ide ezeket a válogatott aljasságokat, hogy mindenki szembesüljön vele, hogy milyen is egy toleráns, trendi, intelligens, jó humorú, visszafogott, kulturált baloldali srác.

Somogyi „felcsúti sz…rtartálynak”, „felcsúti maláriának”, „bazalt arcú, szotyiköpködő telepi trógernek” nevezte a magyar miniszterelnököt. S ha ez még nem lett volna elég, videójának a legalja az volt, amikor azt mondta, hogy Orbán Viktort azért „szeretik Indiában”, mert „nemcsak a tehén, hanem a patkány is szent állat”.

Kíváncsian várjuk a mélyérzésű, egyfolytában jóemberkedő liberálisok elhatárolódását és felháborodását, gyaníthatóan hiába.