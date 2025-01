Ebből baj lesz, Nagy Feró ismét Orbán mellé állt

A népszerű rocklegendával, a Beatrice frontemberével a Bors készített szilveszter napján egy villáminterjút, ahol a Kossuth-díjas zenész elmondta, hogy mit vár a 2025-ös esztendőtől. A mondatai reményteljesek voltak és optimisták:

„Kívánom magunknak is és mindenkinek, akivel egy nyelvet beszélek és akivel nem, hogy éljük meg együtt azt a rock and rollt, ami 2025-ben vár ránk. Ha jól sül el ez az év, akkor miénk lesz a világ és itt egy kontinensnyi embert értek, akik csak nyerhetnek a változáson. (...) Azt kívánom mindenkinek, hogy legyünk egyenként és nemzetként is nagyon sikeresek! Ez az év fontos lesz, és ha mind sikeresen vesszük, akkor mondhatjuk, hogy az újévi malac meghozta a szerencsénket! (...)”