Álhírügy: a baloldal évtizedek óta alkalmazott módszerét vette át Magyar Péter

Október 21-én azonban a rendőrség közölte, hogy a felvétel hamis, és azonosították a film szereplőit, valamint helyszíneit. Ezt követően Gavra Gábor, a Hvg.hu főszerkesztője elismerte, hogy hibáztak, le is mondott. A rendőrségi kihallgatásokból egyébként kiderült, hogy Harangozó Tamás MSZP-s országgyűlési képviselőnek és Szakács Lászlónak, Mesterházy kabinetfőnökének egyaránt tudomása volt a Fideszt lejárató hamis videóról.

Aljas támadások Orbán Viktor és családja ellen

Orbán Viktor miniszterelnök és családja is számos alkalommal vált a baloldali álhírek célpontjává. Az Index 2018-ban egy álhírekről szóló közvélemény-kutatás kapcsán elevenítette fel az Orbán Viktor grazi pszichiátriai kezeléséről szóló koholmányt. Azt írták, hogy a megkérdezettek nagyjából egyenlő részben támogatják és ellenzik „a legismertebb hazai kormányellenes összeesküvés-elméletek” egyikét. A szélsőbaloldali Amerikai Népszava – amely megdicsérte az Indexet, hogy bevitték a témát a „legitim nyilvánosságba” –, tényként kezelte az álhírt, amelyből egyenesen Orbán Viktor alkalmatlanságát vezette le a miniszterelnöki feladatokra. „A […] pszichiátriai kezelés feltételezésének azonban vannak látható alapjai. Orbán kontrollálhatatlan nyelvmozgásai szakemberek szerint a skizofrénia elleni gyógyszerek mellékhatása. […] Mi például teljes meggyőződéssel állítjuk, hogy a sorosozás és az illiberális rendszer építése túllépett azon a szinten, amikor ezt felelőtlenségnek lehet nevezni. […]. Aki ilyeneket beszél, az nem normális. Ezért a felmérést végzők eredményéhez kérjük hozzáadni a véleményünket, hogy Orbán V. a megítélésünk szerint bekattant, megőrült, súlyos pszichopata és közveszélyes” – írta az Amerikai Népszava, amely a fasiszta Szálasi Ferenccel is párhuzamba állította Orbán Viktort.

Nagy Bandó András humorista pedig azt állította az ATV egyik 2017-es, Egyenes beszéd című műsorában, hogy a magyar kormányfő rendszeresen veri a feleségét, akit ezután jellemzően a kecskeméti kórházban ápolnak. Az ATV később eltávolította az interjút a honlapjáról és elhatárolódtak a hazugságtól, amelyért Nagy Bandó is megkövette Orbán Viktort.

A gyermek sem tabu

Orbán Viktor gyermekeit ugyancsak több alkalommal támadták álhírekkel. Így például a Soros György blogjaként is emlegetett 444.hu „A miniszterelnök 14 éves lánya is honvédségi géppel repül haza Ciprusról: nincs már itt több becse a közvagyonnak, mint Üzbegisztánban” címmel közölt cikket 2018-ban. Mint kiderült, Demeter Márta egykori MSZP-s, majd LMP-s országgyűlési képviselő hamis információira hivatkozva írták, hogy Orbán Flóra a Magyar Honvédség Airbus–319-es repülőgépével utazott szeptember elején a ciprusi Pafosz repteréről Budapestre. Ám valójában egy ciprusi békefenntartó lánya utazott a honvédségi gépen. A 444.hu később kiegészítette a cikket a Kormányzati Tájékoztatási Központ cáfolatával, viszont azt már nem jelezték, hogy Demeter Mártát a 2022 elején hivatali visszaélés miatt elítélték az ügyben.

Demeter Márta (Fotó: Máthé Zoltán)

Az Index pedig azt írta 2016-ban, hogy Orbán Viktor fiát a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai hozták haza Kenyából, ahol egy keresztény segélyszervezetnek segített. Lázár János, akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter cáfolta az Index hazugságát és közölte, hogy Orbán Gáspár saját lábon, semmilyen állami szervezet segítsége nélkül tért haza. Az eset miatt az Indexnek helyreigazítást is közzé kellett tennie, a cikket jegyző Spirk József pedig nem sokkal később távozott a portáltól.

Putyin is rendre előkerül

Visszatérően ír a balos média arról, hogy Orbán Viktort zsarolja Vlagyimir Putyin orosz elnök. Különböző szakértőkre hivatkozva azzal a címmel közölt cikket a HVG hetilap 2021 májusában, hogy „Valamivel meg tudta fogni Orbán Viktort Vlagyimir Putyin”. Az ügyben megszólaltatott egyik szakértő arról értekezett, hogy az orosz elnöknek „erős befolyása van Orbán Viktorra”, ugyanakkor elismerte, hogy nem tudta, „mivel tartják sakkban a miniszterelnököt”. A bizonyítékkal alá nem támasztott témát Gyurcsány Ferenc DK-elnök is feszegette 2018-ban, továbbá a 2022-es országgyűlési választás ellenzéki miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is előszeretettel hangoztatja ezt a vélekedést. Ezek után nem meglepő, hogy a guruló dollárokból pénzelt Ezalényeg.hu szintén felhasználta ezt az álhírt a 2022-es választási kampányban.

Rogán Antal is fő célpontok egyike volt

Más vezető fideszes politikusok is rendszeresen kerülnek az álhírekkel házaló balos média célkeresztjébe. A Rogán Antal ellen indított 2015-ös lejáratókampányban több orgánum is azt terjesztette, hogy a fideszes politikusnak Portik Tamás bűnözővel voltak közös kétes ügyletei. A Blikk, a Hír 24, az ATV és a Demokratikus Koalíció is azt állította, hogy 2011-ben a Rogán Antal vezette V. kerületi önkormányzat közérdekből adott bérbe egy belvárosi üzlethelyiséget Portiknak. A Kúria később a jelenleg a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető politikusnak adott igazat és az említett hírportálokat helyreigazításra kötelezte.

A 444.hu emellett 2016-ban egy állítólagos vesztegetési ügyről is írt Portik elbeszélése alapján. Az 1990-es évek olajmaffia-botrányainak egyik kulcsszereplője azt állította, hogy tízmillió forintnyi eurót vitt Rogán Antalnak az egyik Fidesz-irodába. A főügyészség azonban hiteltelennek találta Portik állítását, mert a tárgyaláson nem tudta leírni a pénzátadás helyéül szolgáló helyiséget, a pártiroda felépítését és még a pénzátadás hozzávetőleges időpontját sem jelölte meg.

A Soros-blog egy zavarosban halászó ukrán milliárdossal is megpróbálta összeboronálni Rogán Antalt.

Az akkor még baloldali Figyelőre hivatkozva arról írt a portál 2015-ben, hogy Rogán Antallal és Habony Árpáddal is jó kapcsolatban lehet a húsbiznisz fantomjának nevezett Eduard Uszikov, aki a cégei révén negyedmilliárdos áfacsalási ügyben érintett, amely kapcsán a NAV és a rendőrség is vizsgálódik. A portál azt is állította, hogy Uszikov Habonnyal együtt tárgyalt a Surjányhús nevű, csődbe ment budapesti nagykereskedés átvételéről. Később kiderült, hogy valótlanságot állított a 444.hu, amiért helyreigazítást kellett közölniük.

Előre megírt beszéd

Egy alkalommal azzal is lelepleződött a 444.hu, hogy előre megírt álhírt táraztak be, amelyet a megfelelőnek vélt pillanatban élesítettek. Csakhogy elnézték az időpontot, ami egyértelművé tette a lejárató szándékot. Arról az esetről van szó, amikor múlt időben írtak cikket az akkor családügyi államtitkárként tevékenykedő Novák Katalin beszédéről, amelyet a 2019-es Családok Világkongresszusán mondott el. Novák maga hívta fel a figyelmet egy Facebook-posztban arra, hogy a cikk megjelenésekor még el sem hangzott a beszéde.

A magánélet is a célkeresztben

A Fidesz–KDNP-s politikusokat a szexuális életükről szóló álhírekkel is számos alkalommal igyekezett lejáratni a baloldali sajtó. Így például az Ezalényeg.hu írta, hogy Koncz Zsófia fideszes országgyűlési képviselő azért válik el a férjétől, mert összejött a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Gulyás Gergellyel.

A koholmányt a DK-hoz szintén közeli Nyugati Fény is átvette. Gulyás Gergely cáfolta a közölteket, bírósághoz fordult a személyiségi jogai megsértése miatt és meg is nyerte a pert az Ezalényeg.hu ellen.

A homoszexuális „kártyát” is bevetették

Több vezető fideszes politikus ellen a homoszexuális „kártyát” is kijátszotta a baloldali média. Varga Judit, a politikától azóta visszavonult igazságügyi miniszter állítólagos biszexualitásáról több lejárató oldal is írt. Az ördög ügyvédje nevű blog a 2022-es országgyűlési választás előtt, az Ezalényeg.hu pedig 2023 júniusában. Varga Judit az álhírre reagálva közölte, hogy ismeretlen tettes ellen rágalmazás miatt feljelentést tett és jelezte, hogy a hazugságot terjesztő sajtóorgánumokkal szemben is megteszi a büntető- és polgári jogi lépéseket.

A Magyar Narancsnak adott 2015-ös interjúban pedig Ungár Klára, egykori SZDSZ-es országgyűlési képviselő Kocsis Mátét, Józsefváros akkori polgármesterét említette egyik példaként a Fideszben található homoszexuálisokra. A jelenleg a nagyobbik kormánypárt parlamenti frakcióját vezető Kocsis beperelte Ungárt a „primitív, személyeskedő kijelentéseiért”, a Fővárosi Ítélőtábla pedig 2016-ban megállapította, hogy Ungár Klára valótlanságot állított.

Az ügyben Kocsis Máté felesége is megnyilatkozott, egy Ungárnak címzett nyílt levélben:

Maga egy közönséges gyűlölködő, hazudozó. Ismerem a férjem életét, sohasem volt homoszexuális. […] Önnek nincs joga azt állítania, hogy mi hazugságban élünk!

Szürreális esetek

Időnként a szürrealitásba torkollanak a baloldali álhírek. Így történt akkor is, amikor a dollármédia több hírportálja is hamisan írta, hogy Szijjártó Péter keresztapját menesztették a MÁV-tól. Amint a külgazdasági- és külügyminiszter a közösségi oldalán rámutatott, az incidens nem a keresztapjával történt, aki Almásfüzitőn él nyugdíjasként, miután gyári munkásként dolgozta le aktív éveit.

Kövér László személyében pedig az öt közjogi méltóság egyikét is igyekezett meghempergetni a sárban a balos sajtó.

A 444.hu ugyanis azt a hazugságot terjesztette 2021-ben, hogy az Országgyűlés elnökét a saját titkárságvezetője vesztegethette meg, miután a határon túli magyar tehetségeknek járó pénzből ellopott 300 millió forintot. Ezt követően a portál tételes helyreigazítás közlésére kényszerült, amelyben egyebek mellett azt írták: „A valóság az, hogy Veress László titkárságvezető a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány vagyonából nem lopott, hozzá vagyoni előny nem került. Nem károsította meg a határon túli magyar tehetségeket. Veress László nem vesztegette meg hivatali felettesét, Kövér házelnököt.”

Abban az ügyben pedig a Kúria kötelezte helyreigazításra a 444-hu-t, amikor a híroldal 2022 márciusában azzal vádolta meg Láng Zsoltot, a budapesti Fidesz elnökét, hogy 450 millió forintot sikkasztott el a II. kerületi uszodájára szánt pénzből, amikor még a városrész polgármestere volt.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)