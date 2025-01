Kiderült az igazság: nagy bajba került Csintalan Sándor

Itt az új év, elindultak a szokásos baloldali szekértői megnyilvánulások is. A Klikk TV-ben ezúttal Csintalan Sándor osztotta az észt. A magyar politikai közélet legnagyobb köpönyegforgatója ezúttal sem hazudtolta meg magát, élen járt a kormány és Orbán Viktor bírálatában. Azonban egy nagy igazság kiderült a beszélgetésből. A szocialisták régi-új politikusa nagy bajba került. Mivel nagyon szeret odacsapódni különböző formációk mellé, ahol a közéleti túlélése biztosított, most tanácstalan. Még nem tudja igazán eldönteni, hogy mit csináljon. A mára gyakorlatilag eltűnt régi baloldalon tüsténkedjen, szakértősködjön továbbra is, vagy pedig már az új baloldal mellett tegye le a voksát.