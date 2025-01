Kossuth-díjas író szállt bele páros lábbal Orbán Viktorba, munkában a méregkeverők

Závada sem marad adós, a következőket mondta a beszélgetésben:

„Nem normális, ahogyan az összes közszolgálatinak mondott televízió, rádió és egyenújság – a megyei lapokat is beleértve – a Fidesz propagandáját nyomja. A miértre pedig az a válasz, hogy hát a Fidesz van hatalmon, nem? Mi mást nyomnának? De még rengeteg ellenzéki fejében se fordul meg, hogy a közszolgálatiság az ellenkezőjét jelenti annak, hogy azt harsogjuk, amit a kormány éppen diktál. Mégis ez történik, de nemcsak a közszolgálati tv-vel és rádióval, hanem szerintem számos kereskedelmi csatornával vagy internetes újsággal is. Miért? Én is ezt kérdezem. (…)”

Milyen érdekes, hogy Závada akkor egy szót sem szólt, amikor a közszolgálati televízióban a Nap TV nyomta nem is titkoltan, minden reggel a kőkemény, virtigli baloldali propagandát. Akkor minden rendben volt a közszolgálatisággal. Na ja, hiszen akkor ők voltak nyeregben, és a függetlenség álarca mögé bújva tolták boldogan a baloldal szekerét.