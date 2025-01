Nem várnak az unióra a tagországok, a kezükbe vehetik az irányítást

– A 2024-es visszaesés után idén várhatóan tovább fog növekedni az Európára nehezedő irreguláris migrációs nyomás. A Száhel-övezet biztonsági kihívásai, a Közel-Keletet és Közép-Ázsiát sújtó gazdasági nehézségek miatt a migrációs kedv egyre növekszik, sokak elsődleges célpontja pedig Európa. Ez a magyar határt is érinti – mondta el a Magyar Nemzetnek Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, akit a 2025-ös migrációs tendenciákról kérdeztünk.

Az Európai Unió tavaly fogadta el a migrációs és menekültügyi paktumot, Marsai Viktor szerint az Európai Unió tagországai nem várnak a Brüsszel által irányított, közös migrációs politika életbe lépésére, ehelyett nemzetállami hatáskörben veszik a kezükbe az irányítást. Fotó: Vajda János

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) oktatója kifejtette: miközben a korábbi évekhez képest 2024-ben általánosan némileg csökkent az Európába érkező irreguláris migránsok száma, addig a nyugat-afrikai útvonalon, így a Kanári-szigeteknél és a Baleár-szigeteknél is jelentős növekedés történt. A magyar határt érintő nyugat-balkáni útvonalon is mozgolódás látható. A rendőrség hivatalos adatai is ezt támasztják alá, ugyanis a magyar határszakaszon a tavalyi év első tíz napjában 49 határsértőt fogtak el, most ugyanebben az időszakban 461-et. A Migrációkutató Intézet munkatársai a magyar határ túloldalán helyszíni bejáráson is voltak, és látták a növekvő migrációs nyomás nyomait.

Migrációt befolyásoló választások

Marsai Viktor arról is beszélt, hogy 2025-ben több olyan választás is lesz a kontinensen, amelyek befolyásolhatják az európai migrációs folyamatokat. Mint kifejtette, az első ilyenre január 26-án kerül sor Belaruszban, nagy meglepetéseket a voksolás azonban aligha fog okozni a szakértő szerint. – A végeredmény, Aljakszandr Lukasenka győzelme aligha lehet kétséges bárki számára az elmúlt évek autoriter trendjei tükrében.

Így az Európai Unió keleti határán – azaz Lengyelország, Litvánia és Lettország Belarusszal közös határán – tovább folytatódhat a migrációs nyomás a hibrid hadviselés részeként

– részletezte. A második, irreguláris migráció szempontjából fontos választás február 23-án lesz Németországban. Az NKE oktatója szerint a német választási kampányban hangsúlyos szerepet kapott a migráció kérdésköre, Nancy Faeser német belügyminiszter január 5-én például már arról beszélt, hogy napirendre került a szíriai menekültek hazatelepítése, és a menekültstátusuk felülvizsgálata.

A magyar határszakaszon a tavalyi év első tíz napjában 49 határsértőt fogtak el, most ugyanebben az időszakban 461-et. Fotó: Török János

– Az elmúlt évben világosan látszott, hogy a migrációval szembeni kritikus álláspont az európai választók körében erősödik. Erre a politikának is reagálnia kellett. Míg néhány évvel korábban ez elképzelhetetlennek tűnt, ma már német politikusok – köztük a baloldali Olaf Scholz is –, a migrációs politika szigorításáról beszélnek.