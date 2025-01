Útnak indult az új CAF-villamos Budapesten

Hol közlekedhetnek az új villamosok?

A megújuló flotta lehetővé teszi, hogy több alacsonypadlós szerelvény járjon azokon a vonalakon, ahol már most is szükség lenne rájuk. Az új járművek várhatóan megjelenhetnek a 2-es, a 14-es, az 50-es és a 69-es vonalon, de a 23-as és 24-es járatcsalád, illetve az 51A és a 62-es vonalak is számíthatnak bővülésre, ha az ehhez szükséges infrastruktúra kiépül, és az európai uniós támogatás rendelkezésre áll.

Az utolsó, mostani szerződés keretében készült jármű várhatóan 2026 végén állhat forgalomba. A jövőben azonban további villamosok beszerzése is várható: a BKK már dolgozik azon a tenderen, amelynek eredményeként akár 2030-ig újabb száz korszerű jármű érkezhet Budapestre.