Itt vannak a gazdasági repülőrajt konkrét lépései

A munkáshitel szabad felhasználású, tehát a fiatal eldöntheti, hogy mire költi azt – hívta fel rá a figyelmet Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

Ezt egy nagyon jó konstrukciónak tartom, lendületet vihet a munkaerőpiacba, és bevonhat olyanokat, akik korábban nem voltak ott

– érvelt.

A gazdasági repülőrajt konkrét lépése – így értékelte az alanyi adómentesség értékhatárának 12 millió forintról 18 millió forintra emelését Cseh Tamás Zoltán, az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója. Hangsúlyozta: a döntés a kis- és középvállalkozásoknak kedvez, azokat erősíti meg, akik a magyar gazdaság gerincét adják. A középosztályt erősíti meg, és az adópolitika ennek az egyik legjobb eszköze – mondta.

– Sok mindent elfelejtünk hangsúlyozni akkor, amikor a minimálbér- vagy garantált bérminimum-emelésről van szó – jegyezte meg Pásztor Szabolcs. Az egyik például az, hogy az ezekhez kötött támogatások is növekednek. Például az anyasági támogatások is. A másik pedig az, hogy megmozgatja a teljes bérskálát a minimálbér. Az alsó decilis közvetlenül érintett, de egyébként a többi fizetési kategória bértárgyalásait is befolyásolja – fejtette ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

A műsorban szó volt arról is, hogy az ellenzék nem csak a 13. havi nyugdíjat, de a rezsicsökkentést is meg akarja szüntetni. Cseh Tamás Zoltán elmondta: nem érti azt az érvelést, hogy a rezsicsökkentés fenntarthatatlan. A rendszer már több mint tíz éve működik, a magyar lakosság legnagyobb örömére. Ez egy bevált és élhető rendszer, az Európai Unió legalacsonyabb energiaáraival – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg:

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)