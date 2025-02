Karácsonyék lapítanak a bűncselekménygyanús hajóüzemeltetési tender ügyében

Mind a főpolgármester hivatala, mind pedig a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) mélyen hallgat a bűncselekménygyanús hajóüzemeltetési tenderről. Lapunk arról érdeklődött Karácsony Gergelynél és a fővárosi vállalatnál: miként fordulhatott elő, hogy a BKV annak ellenére sem vizsgálta meg alaposan a nyertes cég – a Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zrt. - referenciáit, hogy azok valós voltával kapcsolatban már a pályázat elbírálása idején is aggályok merültek fel?

Sem Karácsony Gergely, sem pedig a Budapesti Közlekedési Zrt. nem ad választ a fővárosi zavaros hajóüzemeltetési tenderével kapcsolatban feltett kérdéseinkre - Fotó: Kocsis Zoltán

Ennek a mozzanatnak azért is van nagy jelentősége, mert a tender győztese rendkívüli előnyhöz jutott: három plusz három év időtartamra nyerte el a jogot a BKV hajói és kikötője üzemeltetésére, amelyek összértéke akkor összesen 5,1 milliárd forint volt.

A minap lezárult rendőrségi nyomozás során egyébként be is bizonyosodott, hogy a Magyar Kikötő Zrt. valótlan tartalmú referencianyilatkozatot és referenciaigazolást nyújtott be a közbeszerzési eljárás során.

Karácsonyék hallgatnak

Választ azonban egyik helyről sem kaptunk, és a BKV, valamint Karácsony Gergely más nyilvános fórumon sem adott magyarázatot a pályázati stikli körülményeire. Így a főpolgármester minden bizonnyal – a többihez hasonlóan – ebben a zavaros fővárosi ügyben sem kívánja vállalni a politikai felelősséget.