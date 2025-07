Havas Henrik súlyos beteg, megviselték a kezelések

A helyzet az, hogy prosztatarákom van. Múlt pénteken fejeződött be a sugárterápia. 28 alkalommal voltam kezelésen – számolt be Havas Henrik publicista a műsorában, amelyet az Index vett észre. Mint írták, Kuncze Gábor volt a vendége a Heti Havas című műsornak, ahol szóba került a műsorvezető daganatos betegsége is.

Havas Henrik (Forrás: Havas Henrik/Képernyőkép/YouTube)

Kuncze a műsor egy pontján megkérdezte Havastól, hogyan szerezte a homlokán látható sebet. Havas válaszában közölte, soha nem hazudott a nyilvánosság előtt és most sem fogja ezt tenni, majd feltárta jelenlegi állapotát.

A helyzet az, hogy prosztatarákom van. Múlt pénteken fejeződött be a sugárterápia. 28 alkalommal voltam kezelésen

– mondta a műsorvezető.

Hozzátette, sokan nem hitték volna, hogy képes lesz végigcsinálni a kemoterápiát, de neki sikerült. Mint megjegyezte, egyetlen kezén meg tudná számolni, hány embernek volt tudomása a betegségéről.

– Tudtam, hogy végigcsinálom, mert ha én valamit elhatározok, akkor én azt megcsinálom. Végigcsináltam fegyelmezetten – közölte.

Lapunk már beszámolt korábban a Havas Henrik fején éktelenkedő sebről, amit akkor szerzett, amikor az asszisztensétől kapott egy üveg pálinkát születésnapjára, majd miután ivott belőle két kortyot, fejjel beleesett egy bokorba.

Ennek a nyoma látszik is az egykori tévés fején,

azon a videóbeszélgetésen, amit a baloldal öklével, Bolgár Györggyel folytatott.