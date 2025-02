Magyar Péternél népszerűbb lett a pártban az alelnöke, ezért rúghatta ki

Mint korábban beszámoltunk róla: Magyar Péter megfosztotta Radnai Márkot a Tisza Párt operatív működésének vezetésétől, és új embert állít maga mellé Pósfai Gábor személyében. Bejelentették azt is, hogy a Radnai Márk által korábban háttérbe szorított „Farkas Dezső is visszatér a fedélzetre”, és ő fogja irányítani a Tisza Szigeteket. De kicsoda Radnai Márk, és miért dönthettetek Magyar Péterék a menesztése mellett?

Radnai gyors felemelkedése

Radnait sajtóértesülések szerint még Nagy Ervin színész hozta be Magyar Péter csapatába, amikor megkérte, segítsen a tavalyi március 15-i rendezvény színpadi látványvilágát megalkotni. Radnai ezután gyorsan bedolgozta magát a pártba, és Magyar Péterrel is megkedveltette magát. Ebben többek elmondása szerint Magyar akkori barátnője, Vogel Evelin is segítségére lehetett, akivel korábbról ismerték egymást.

Tavaly július végén aztán Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, Radnai Márk lesz pártjának egyik alelnöke.

Úgy éreztem, nem léphetek egy pontnál feljebb politikai kapcsolatok nélkül. (…) Amikor Péterék hívtak, nem volt bennem félelem, csak egyértelműség és teljes nyugalom

– emlékezett vissza ezekre az időkre HVG-nek adott interjújában tavaly augusztusban Radnai Márk. Radnai gyors felemelkedése kapcsán érdemes néhány szót ejteni az édesapjáról is. Radnai László az egykor nemzeti radikális Jobbik látványos pálfordulásában kulcsszerepet vállalt, amikor 2016-ban csatlakozott a párthoz, és átvette a kommunikáció irányítását.

Amikor a Jobbikhoz ment, azt mondtam neki, ha segíthet egy szélsőjobbos pártot középre terelni, próbálja meg. Én soha nem szimpatizáltam a Jobbikkal

– fejtegette az ifjabb Radnai a HVG-nek. Sajtóértesülések szerint idősebb Radnai a tavaly február végétől azonban már Magyar Péter vezérkari főnöke, és akárcsak a Jobbik esetében, ezúttal is a háttérből irányítja az eseményeket. Az idősebb Radnai ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, annak ellenére, hogy a háttérben aktív szereplője a hazai nyilvánosságnak.

Hasonló vérmérséklet, igazi balhétárs

A Tisza Párt elnökének jobbkezéről nem sokkal az alelnökké való kinevezése után kiderült: Magyar Péterhez hasonlóan ő sem a higgadtságáról és a szívélyességéről híres, és örömmel törné el újságírók kezét is. A művészi, televíziós pályát maga mögött hagyó, tavaly debütáló politikus néhány éve ugyanis Koltai Tamás Jászai Mari- és Pulitzer-díjas színikritikus, újságírót fenyegette meg ujjainak eltörésével, míg Csendes-Erdei Emesének pedig egy kéztörést ígért be.

Radnai Márk egyébként szintén ott volt az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen Magyar Péterrel, amikor a Tisza Párt alelnöke egy őt videózó férfi telefonját elvette, majd a Dunába dobta.

Miután Magyar Péter eltulajdonította a videózó férfi telefonját, Radnai volt az, aki elérhetőséget kért az áldozattól, hogy majd később kártalanítsák. Az európai parlamenti választások után azonban sajtóértesülések szerint – komolyabb konfliktus alakult ki Radnai és a pártelnök között, ami miatt úgy nézett ki, el is válhatnak útjaik.

Bajtársból ellenség?

Magyarnak sikerült visszaédesgetnie alelnökét, a két férfi kibékült, ami nagyjából éppen a már említett ötkertes diszkóbotrány idején történhetett. A hírportál forrásai szerint a kibékülés és az alelnök visszatérésének ára az volt, hogy

az összeborulás után Radnai „szabad kezet kapott” az őt visszacsábító Magyar Pétertől a Tisza Párt ügyeinek alakítására. A megerősített alelnök pedig hamar egyfajta tisztogatásba kezdett.

Több, korábban fontos szereplőnek is azt vázolta fel Radnai, hogy maradhatnak a pártban, de csak abban az esetben, ha „hátrébb lépnek”.

Így járt akkor a most visszatérő Farkas Dezső is, aki annak idején Demszky Gábor főtanácsadója volt, és ő tartotta a kapcsolatot a Gyurcsány-kormánnyal is.

Aztán korrupciós ügyek miatt kellett felelnie 2010 után, végül felmentették. Radnai Márk a portálnak nyilatkozó tiszások szerint úgy vélte, hogy Magyar Péternek kedvesebben kellene viselkednie a közösség többi tagjával, meg kellene tanulnia csapatban gondolkodni, és nagyobb önfegyelemre lenne szüksége, mert a Tisza Párt már több, mint az ő személyes ügye. Azzal, hogy Radnainak nagyobb felület jusson a párton belül is, egyre többen értettek egyet, és voltak , akik inkább benne látták a Tisza jövőjét, mint a kívülállók által körülrajongott Magyar Péterben.

Hab a tortán

Radnai Márk menesztéséhez feltételezhetőn köze lehetett annak a hangfelvételnek is, amely két héttel ezelőtt juttattak el lapunkhoz.. A hanganyagon Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke hallható, amint kimondja a kendőzetlen véleményét Magyar Péterről. A felvétel elején Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője hallható, aki a hanganyagot is készítette. Vogel a felvételen arra panaszkodik, hogy szurkálódóan viselkedik vele a Tisza Párt vezére, többek között megjegyzést tesz arra, hogy áll a haja és milyen zenét hallgat. Ezután Radnai kérdezte Vogelt, hogy mi volt Magyar Péter megjegyzéseire a válasza, a volt barátnő pedig elmondta, hogy először kedves próbált lenni mindig, de egyszer elsírta magát.

Valószínűleg azért sírtam el magam, hogy azt éreztem, hogy megmutatta, hogy így mennyire meg voltam vezetve b…zdmeg

– válaszolta Vogel.

Mert áldozatszerepbe kerültél. Ebből nem is tudsz másba kerülni. […] Mindenkit áldozatszerepbe tesz

– mondta el a véleményét Magyar Péterről Radnai Márk.

A szülei valamit g…cire elb…sztak

– vélekedett a Tisza Párt alelnöke Magyar Péterről.

Nem tudom, mi a családi háttere, de őket valahogy nagyon nem tanították meg szeretni

– fakadt ki saját pártelnökére Radnai, amire Vogel Evelin válasza az volt, hogy pontosan érti, amit mond.

