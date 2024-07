Ismét a hazugságot választotta Magyar Péter, most épp az ujjtöréssel fenyegető alelnökét próbálta mosdatni

Három pontban is hazudott Magyar Péter egy interjúban az alelnökének, Radnai Márknak újságírókat fenyegető botrányával kapcsolatban – hívta fel a figyelmet az Origó.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, múlt szombaton jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán, hogy Radnai Márk lesz pártjának egyik alelnöke. A Tisza Párt elnökének jobbkezéről azonban kiderült, ő sem a higgadtságáról és a szívélyességéről híres és örömmel törné el két újságíró kezét is. A frissen debütált alelnököt Magyar Péter a Telexnek adott interjújában próbálta mosdatni.

Nincs jó híre a Tisza Párt üdvöskéjének

Radnai Márk egyébként szintén ott volt az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen Magyar Péterrel, amikor a Tisza Párt alelnöke egy őt videózó férfi telefonját elvette, majd a Dunába dobta. Miután Magyar Péter eltulajdonította a videózó férfi telefonját, Radnai volt az, aki elérhetőséget kért az áldozattól, hogy majd később kártalanítsák.

Radnainak a szakmai körökben is meglehetősen negatív volt a megítélése. Az Élet és Irodalom színikritikusa, Koltai Tamás egyik alkalommal úgy fogalmazott róla, hogy nem tud rendezni. Radnai Márk nem fogadta túl jól a kritikát és egy sms-ben közölte a kritikusával, hogy soha többet ne merjen beülni az előadására, mert eltöri az ujját.

Szia, Tamás! Valaki egyszer azt mondta rád, »kártékony csótány«. Szerinted miért? Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében, egyesével töröm el minden ujjad. Bezony. Szép nyarat! Menj jó messzire!

A 2015-ben történt kirohanásáért állítólag bocsánatot kért, de azért megjegyezte, hogy nem volt szép dolog azt mondani róla, nem tud rendezni.

Nem sokkal később Radnainak ismét indulatkezelési problémái támadtak, amikor a Librarius kulturális magazin egyik munkatársát, aki a Magyar Narancsra is publikált, szintén ujjtöréssel fenyegette meg.

Az érintett elmondása szerint Radnai telefonon fenyegette meg, hogy eltöri a kezét, ha megjelentet egy interjút. Az újságíró nem tervezte nyilvánosságra hozni a történetet, de miután látta, hogy nem ez volt az első ilyen eset, úgy érezte, „nem árt tudnia a szakmának, hogy ez nem egyszeri kirohanás volt”.

Magyar Péter, az oltalmazó

Miután az új alelnök botrányai kiderültek, Magyar Péter igyekezett elsimítani és a védelmébe venni legújabb emberét a Telexnek adott interjúban, ahol azt állította, az ügyről azért nem lehet beszélni, mert az érintett már meghalt, a színházi szakma pedig összezárt Radnai mellett és nem arról van szó, hogy nem tetszett Radnainak a kritika.

Az Origó cikke szerint azonban egyáltalán nem állt ki a szakma Radnai mellett: az ügyben sokan nyilatkoztak, a darab fordítója is le akarta tiltani az előadást a fenyegetőző Radnai miatt. Megszólalt az Átrium Színház ügyvezetője, Koch Andrea is, aki szintén elítélte Radnait. Később el is bocsátották az Átriumból. Radnai kikopott a többi színházból is, ekkor pártolt át a képernyőre és kezdett el tévésorozatokat rendezni.

Magyar Péter arról is beszélt az interjúban, hogy Radnainak nem azzal volt gondja, hogy mit írtak róla, hanem egy állítólagos ellenséges telefonbeszélgetés. De mi a helyzet a másik érintettel, Csendes-Erdei Emesével? A Magyar Narancs és a Librarius szerzője is felhívta talán és ellenségesen beszélt Radnaival? Magyar Péternek bizonyára erre is lenne egy jó magyarázata, és talán lesz is.