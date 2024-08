Magyar Pétert alelnöke ütheti ki a nyeregből?

A Tisza Pártban egyre több az olyan hang, aki szerint Magyar Péter helyett az alelnök, Radnai Márk a közösség vezetésére legalkalmasabb személy – árulta el egy pártközeli forrása a Mandinernek.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, július végén Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, Radnai Márk lesz pártjának egyik alelnöke. A Tisza Párt elnökének jobbkezéről azonban kiderült: ő sem a higgadtságáról és a szívélyességéről híres, és örömmel törné el két újságíró kezét is. A művészi, televíziós pályát maga mögött hagyó, frissen debütáló politikus néhány éve ugyanis Koltai Tamás Jászai Mari- és Pulitzer-díjas színikritikus, újságírót fenyegette meg ujjainak eltörésével, míg Csendes-Erdei Emesének pedig egy kéztörést ígért be.

Radnai Márk egyébként szintén ott volt az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen Magyar Péterrel, amikor a Tisza Párt alelnöke egy őt videózó férfi telefonját elvette, majd a Dunába dobta. Miután Magyar Péter eltulajdonította a videózó férfi telefonját, Radnai volt az, aki elérhetőséget kért az áldozattól, hogy majd később kártalanítsák.

Már kezdetben is sok volt a feszültség

A Mandiner egyik forrása szerint Radnait még Nagy Ervin színész hozta be Magyar Péter csapatába, amikor megkérte, segítsen a március 15-i rendezvény színpadi látványvilágát megalkotni. Radnai ezután gyorsan bedolgozta magát a pártba, és Magyar Péterrel is megkedveltette magát. Ebben többek elmondása szerint Magyar akkori barátnője, Vogel Evelin is segítségére lehetett, akivel korábbról ismerték egymást.

A Magyar és Radnai között kialakult kapcsolat azonban már a kezdetektől nem volt mentes a feszültségektől. A hírportál egy, a párt életét jól ismerő forrása szerint egyfajta „se veled, se nélküled” kapcsolatként írta le a két férfi viszonyát.

Radnai a Magyarral való súrlódások ellenére nemsokára az egyik legbefolyásosabb személy lett a formálódó Tisza Pártban, de ekkor még másokkal is rivalizálnia kellett Magyar Péter kegyeiért. Az európai parlamenti választások után azonban – a Mandiner információi szerint – komolyabb konfliktus alakult ki Radnai és a pártelnök között, ami miatt úgy nézett ki, el is válhatnak útjaik.

Párton belüli tisztogatás

Az egyik tiszás forrás szerint Magyarnak azonban sikerült visszaédesgetnie alelnökét, a két férfi kibékült, ami nagyjából éppen a már említett ötkertes diszkóbotrány idején történhetett. A hírportál forrásai szerint a kibékülés és az alelnök visszatérésének ára az volt, hogy

az összeborulás után Radnai „szabad kezet kapott” az őt visszacsábító Magyar Pétertől a Tisza Párt ügyeinek alakítására. A megerősített alelnök pedig hamar egyfajta tisztogatásba kezdett.

Több, korábban fontos szereplőnek is azt vázolta fel Radnai, hogy maradhatnak a pártban, de csak abban az esetben, ha „hátrébb lépnek”. Így járt az alelnök korábbi riválisa, a rendkívül agilis szürke eminenciás Farkas Dezső, valamint Seprenyi Anita is, aki a kampány alatt Magyar Péter sajtósaként is tevékenykedett, és az országjárásra is elkísérte főnökét. A Tisza Párt életét jól ismerő források azonban állítják:

Radnai Márk mellett „nem termett nekik több babér”. A párton belül a legtöbben mindennek ellenére örültek Radnai előrelépésének.

Ahogy egyikük fogalmazott:

Márk már az eredeti filmes, színházi szakmájában is kifejezetten sikeres volt, ő egy önerőből sok eredményt elérő srác, akinek komoly kapcsolatrendszere van.

Aki csak egy percet is beszél vele, egyből láthatja: pontosan tudja, mit akar.” A Mandinernek nyilatkozó tiszások szerint ezzel Radnai kiemelkedik a pártvezetésből, hiszen például Farkas és Seprenyi esetében ez nem így volt.

Lekezelően viselkedett a pártelnök

Arra, hogy miért éppen Radnai Márknak adott szinte teljhatalmat Magyar Péter, senki sem tudott biztosat mondani a Mandinernek. Van olyan, aki szerint kapcsolatuk alapja, hogy Radnai és Magyar hasonló karakterek, akik jól megértik egymást, mivel mindketten szeretnek bulizni, élvezni az életet, és ezen a téren is ki akarják használni a hirtelen jött népszerűségüket.

A Tisza Párt vezetője maga mondta, hogy irigyli alelnöke piros BMW-jét, amivel egy Facebookon közzétett fotón pózolt a németországi foci-Eb idején. Radnairól pedig úgy tudjuk, az ő szívügye volt a budai Lock luxusszórakozóhelyen tartott tiszás buli megszervezése.

Forrásaink szerint egy lényeges különbség azonban mindenképpen van Radnai és a pártelnök között. Előbbi magabiztossága ellenére is tisztelettel viszonyul a párttársaihoz. A Mandinernek nyilatkozók közül többen is említették, hogy Magyar Péter rendkívül lekezelően, sokszor egyenesen sértően viselkedik munkatársaival.

Ennek jó példája volt egy nyári buli, amit influenszereknek szerveztek a tiszások. A hajón tartott programon a vendégek mellett a Tisza Párt vezetése vett részt, és az estén

Magyar mindenki előtt degradálóan leszólta kollégáit, mondván: egyelőre nem sokat érnek a többiek, de majd ő tesz róla, hogy egyszer felnőjenek az ő szintjéhez.

A fentiek megtörténtét az eseményen jelen lévő, de neve elhallgatását kérő egyik influenszer is megerősítette a hírportálnak, aki szerint az eset miatt mindenki egyértelműen kellemetlenül érezte magát, Magyart leszámítva.

Igazából Radnai fejlesztheti a pártot

A hírportál információi szerint a Tisza Párt munkatársai eleinte nem értették azt sem, hogyan lehetséges, hogy szinte minden operatív feladatot Radnai irányít a pártban, miközben Magyar a nyilvánosság előtt korábban gyakran arról beszélt, milyen hatalmas építkezési munka vár rájuk a választások után.

Gondoltuk, lehet, hogy Péter örül, hogy nem neki kell dolgoznia, és van, aki elvégzi helyette ezt a munkát

– fogalmazott egy tiszás a hírportálnak, hozzátéve, hogy hamar rájöttek: Radnai lelkesedése komoly előrelépést jelenthet a korábban Magyar által meglehetősen elhanyagolt párt fejlődése szempontjából. Radnai Márk ugyanis az elnökhöz képest hatalmas elánnal vetette bele magát a pártszervezésbe:

több időt tölt a többiek társaságában az irodában, mint Magyar Péter valaha is tette, és igyekszik érdemi megoldásokat találni a problémákra, amelyeket fölvetnek neki.

„Korábban nem ez volt a jellemző” – mondta a Tisza Párt csapatának egyik tagja, aki szerint az egyre népszerűbb Radnai Márkkal szemben Magyar

nem olyan, mint egy pártvezető, hanem inkább mint egy marketingigazgató, aki szinte csak a saját karakterének építésére, és nem a pártfejlesztésre koncentrál.

A Mandiner forrása szerint talán ezért is lehetséges, hogy máig senki sincs tisztában a Tisza Párt programjával, hosszú távú céljaival, amelyekről nem is igen tudnak mit mondani a magukat emiatt gyakran egyre kellemetlenebbül érző tiszások az érdeklődőknek.

A párt korábbi elhanyagoltságát Radnai Márk is egyértelműen érzékelte, aki a hírportálnak nyilatkozó források szerint úgy véli, hogy Magyar Péternek kedvesebben kellene viselkednie a közösség többi tagjával, meg kellene tanulnia csapatban gondolkodni, és nagyobb önfegyelemre lenne szüksége, mert a Tisza Párt már több, mint az ő személyes ügye.

Márk szerint Péter sokszor olyan, mintha gyerek lenne

– fogalmazott egy, a Tisza Párt legbelsőbb köreibe tartozó forrásunk. Mint hozzátette: tény, hogy az elnököt nem könnyű kontroll alatt tartani, és sokszor meggondolatlanul viselkedik, amit ilyenkor saját párttársai is értetlenül szemlélnek.

A Mandiner tiszásokkal folytatott beszélgetéseiből az is kiderült, hogy Radnai Márk egyértelműen központi szerepet tulajdonít magának Magyar sikereiben, és többször hangoztatta, mennyit köszönhet neki a pártelnök.

Éppen ezért gondolják azt többen, hogy Radnai több nyilvánosságra és elismerésre is vágyik, hiszen ez jobban megfelelne az érdemeinek.

Azzal, hogy Radnainak nagyobb felület jusson a párton belül is, egyre többen értenek egyet, és vannak, akik inkább benne látják a Tisza jövőjét, mint a kívülállók által körülrajongott Magyar Péterben.

Lehet, hogy most Péter kell legyen a párt arca, de Radnai Márk egyértelműen alkalmasabb arra, hogy vezesse ezt a közösséget

– összegezte frappánsan a párton belüli hangulatot az egyik tiszás.