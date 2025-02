Sok előnye van a migrációnak Magyar Péter új decathlonos embere szerint

– Bécset sokszor választották meg a világ legélhetőbb városának, szuper hely, valóban nemzetiségek szempontjából sokszínűbb, mint Budapest, de messze nem arról van szó, hogy rettegni kellene – így fogalmazott még 2018-ban a Tisza Párt frissen kinevezett operatív igazgatója. Pósfalvi Gábor a 24.hu-nak adott interjújában mondta ezt arra a kérdésre, nem fél-e attól, hogy a migránsok Iszlámábádot csinálnak Bécsből? A Decathlon sportáruház osztrák egységének vezetője akkor azt is mondta a portálnak,

inkább az előnyeit látja annak, hogy ennyi náció megfordul a városban.

Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt Magyar Péter megfosztotta Radnai Márkot a Tisza Párt operatív működésének vezetésétől, és új embert állít maga mellé Pósfai Gábor személyében. Az elmúlt időszak történései fényében arra lehet következtetni, hogy bizalomvesztés állhat a személycsere hátterében. A párt vezetése azt is bejelentette hétfőn, hogy „Farkas Dezső is visszatér a fedélzetre”, és ő fogja irányítani a Tisza Szigeteket. Emlékezetes, hogy Radnai Márk egy korábbi hangfelvételen Farkas Dezsőt is kritizálta, mint mondta, ő mindenre rábólintott, amit Magyar Péter kért, így történhetett meg, hogy a Hősök terére szervezett demonstrációra 103 millió forintot költöttek.

Paktum Brüsszellel

Magyar Péter migráció-pártisága már több alkalommal is bebizonyosodott. A Tisza Párt az Európai Parlamentben az uniós költségvetéssel megszavazta, hogy 25 millió euróval többet kapjon az a migrációs paktum, amely a bevándorlók elosztását és betelepítését akarja ránk erőltetni, és pénzbüntetést kapnak azok az országok, amelyek ezt nem hajtják végre. Sőt, a párt egyik képviselője, Lakos Eszter azt is elmondta, hogy Magyarországnak szót kell fogadnia, és ki kellene fizetnie a Brüsszel által kiszabott brutális migrációs bírságot. Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselője egy interjúban egyértelművé tette, hogy nem véletlenül szavazták meg a migrációs paktumot. Magyar Péter kolléganője a multikulturális társadalmat méltatta, és kijelentette:

a hozzáálláson kell változtatni, hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit.